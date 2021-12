Vrhbosanski nadbiskup kardinal Vinko Puljić pozvao je u subotu vjernike da ne klonu duhom u teškim vremenima i snagu za suočavanje sa sadašnjim izazovima potraže u obnovi svoga dostojanstva, ali i praštanju i pomirenju.

Predvodeći svečanu božićnu misu u sarajevskoj katedrali Srca Isusova kardinal Puljić je u propovijedi kazao kako je značenje tog blagdana prije svega u činjenici da je Kristovim rođenjem Bog obnovio čovjekovo dostojanstvo darujući mu svoju ljubav.

"U ovoj atmosferi koju proživljavamo silno nam znači doživjeti Boga. Mi smo voljena bića. U životu nema gore boli nego biti odbačen, zaboravljen i ostavljen", kazao je vrhbosanski nadbiskup.

Dodao je kako na razmišljanje o tome posebice potiče spoznaja o tome koliko je siromašnih dok se toliki novci troše na naoružanje i politički prestiž no osim fizičkog siromaštva, kako je istaknuo, gora ja usamljenost jer oni koji se osjećaju usamljenima i zaboravljenima trpe najviše.

U ovim vremenima, kazao je kardinal Puljić, rastužuje to što čovjek više nije važan nego su to tehnika, mediji, politika i vlast pri čemu dominira geslo da je važno imati, trošiti i uživati, a sve to vjernike udaljava od istine kako je Bog ljubav koji tu ljubav želi podijeliti s čovjekom da bi on živio u ljubavi s drugima.

"U atmosferi u kojoj se zvecka oružjem i širi mržnja gazeći ljude važno je da kršćani shvate kako njihovo dostojanstvo ne ovisi o državi, velikim silama i politici jer nam dostojanstvo daje Bog", poručio je vrhbosanski nadbiskup potičući vjernike da ovogodišnji Božić dožive kao poticaj da se othrvaju beznađu.

Kako je kazao kardinal Puljić, ne može se slaviti Božić ako se u srcu nosi mržnja i ogorčenje pa su vjernici potaknuti biti blizu jedni drugima kroz praštanje i pomirenje koji su danas svima toliko potrebni.

Zbog epidemiloške situacije i odluke da se strogo poštuju preventivne mjere samo su u rijetkim crkvama na području Vrhbosanske nadbiskupije ove godine služene mise polnoćke a broj vjernika koji je u tim misnim slavljima mogao sudjelovati bio je strogo ograničen.