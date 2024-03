Karlovačka županica bijesni zbog svog šefa vatrogasaca: 'Mora ga zvati preko 112...'

Karlovačka županica Martina Furdek Hajdin zatražila je čak dva hitna očitovanja od županijskog vatrogasnog zapovjednika Gorana Frankovića kojeg sumnjiči da je teško prekršio svoj ugovor o radu.

Naime, kako su 24sata već pisala, Franković je prošle godine izabran za ravnatelja Državne vatrogasne škole u Zagrebu. Dana 2. siječnja potpisao je ugovor o radu s tom ustanovom na puno radno vrijeme, no nije se maknuo s pozicije županijskog vatrogasnog zapovjednika. Umjesto toga, istog je dana potpisao aneks ugovora s Vatrogasnom zajednicom Karlovačke županije (VZKŽ) o dodatnom radnom vremenu prema kojem bi taj posao odrađivao osam sati tjedno. Napravio je to kako bi mu ostale sve povlastice profesionalnog vatrogasca, od beneficiranog radnog staža sve do korištenja zapovjednog vozila. Upravo njim je iz Karlovca u Zagreb dolazio na posao ravnatelja, dok se u školi odrekao putnih troškova.

Zbog tog sumnjivog aneksa županica sad želi znati je li za njega dobio suglasnost Karlovačke županije, Glavnog vatrogasnog zapovjednika i svoje vatrogasne zajednice.

- Ukoliko niste, molimo da navedete razloge - piše u dokumentu kojeg je Furdek Hajdin poslala Frankoviću.

Kako su 24sata bila pisala, Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković potvrdio nam je kako Franković ne može istovremeno obavljati te dvije funkcije. Zbog toga je i Franković dao ostavku na mjesto ravnatelja nakon samo 19 dana na toj poziciji.

Osim toga, aneks je sporan i zbog razloga što je posao profesionalnog vatrogasca izrazito zahtjevan te u sebi ima ugrađen beneficirani radni staž. Baš zato se prema Zakonu o radu taj posao se ne može sklopiti kao dodatni ili skraćeni rad.

Franković će morati dati mišljenje i o tome, a kako neslužbeno doznajemo, odnosi između njega i županice su toliko loši da ga ona navodno ne može dobiti niti na telefon.

- Kažu nam da ga zove, no nedostupan je. Zvala je čak i službu 112 da joj ga prespoje - kaže nam izvor blizak županici. Dodaje kako čekaju pravna mišljenja o ovoj situaciji te da ga zbog svega županica zapravo neće niti morati smijeniti.

- On je sam sebe smijenio tim aneksom. On ne vrijedi pa on zapravo više nije županijski zapovjednik - kažu nam izvori iz županije.

Kako doznajemo od Hrvatske vatrogasne zajednice, zbog svega će se ondje ubrzo uputiti i vatrogasna inspekcija. Ranije su zaprimili i Kaznenu prijavu protiv Frankovića, zbog koje su se navodno morali očitovati i Državnom odvjetništvu.

S druge strane, na Frankovićevu inicijativu prošle je nedjelje sazvan zajednički sastanak predsjedništva i zapovjedništva VZKŽ. Pričali su o samo jednoj točki, a to je optužba županice da on sramoti županiju i svoju funkciju zapovjednika. Svi iz predsjedništva digli su ruku i rekli kako on 'nije naštetio ugledu zajednice'. Gotovo svi iz zapovjedništva su potvrdili jednako, osim Frankovića koji se izuzeo te jednog člana koji nije glasao, piše na stranicama te vatrogasne zajednice.

Zvali smo i samog Frankovića za komentar, no nije nam se javljao na pozive.