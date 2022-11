Karolina Vidović Krišto osnovala stranku, a ovo su uvjeti koje će morati ispuniti budući članovi

Odlučnost i pravednost ime je stranke koju je osnovala Karolina Vidović Krišto, a više od stranke pažnju su privukli uvjeti koje će morati zadovoljiti potencijalni članovi.

Oni će se tako morati izjasniti o eventualnom članstvu u tajnim službama totalitarnih sustava, o sudjelovanju u pretvorbi i privatizaciji i jesu li bili osuđeni i za koja kaznena djela.

– Zalažemo se za Hrvatsku koja će biti uređena, a uređena država znači transparentna. Tražimo transparentnost u Hrvatskoj pa transparentni moramo biti i mi. I to nije nikakav bauk, to su apsolutno civilizacijski dosezi i standard u civilizacijskim državama. To treba biti standard u svim važnim i bitnim poslovima, a nema uzvišenijeg djelovanja od služenja svojoj zajednici, što i jest politika. Ona nije vladanje, ona je služenje – rekla je za Večernji list saborska zastupnica Karolina Vidović Krišto.

Smatra da će upravo ti uvjeti i privući ljude k njima jer će, kaže, znati da u Odlučnosti i pravednosti nema ljudi koji su se ogriješili o državu i hrvatske građane.

– Hrvatska već više od 20 godina funkcionira po principu negativne selekcije, ali ona nije osuđena na razne Jandrokoviće i Plenkoviće koji su dokazano nesposobni. Kod nas će šansu dobiti pošteni i kvalitetni koji dosada nisu dobili priliku pokazati svoje kreativne i druge potencijale. Nama se javljaju ljudi iz državnog sustava koji su kažnjavani zbog rada po zakonu i inzistiranju na transparentnosti i zakonitosti. Ne uklapaju se u tu negativnu selekciju koja vrhušku održava na vlasti – kaže Krišto.

Kaže da ta “negativna selekcija” služi upravo da odbije čestite ljude od politike i time osigura nastavak vladanja političkoj vrhuški.

