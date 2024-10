Kartelo: Biti predsjednik je najmoćnije oružje koje možeš imati u rukama, pravim rukama

Jednostavna, hrabar, predan, empatičan, upravo tim riječima opisao se nezavisni kandidat za predsjednika Republike Hrvatske Niko Tokić Kartelo, koji je u petak navečer dobio podršku Udruge Glas Poduzetnika.

- Ako se poduzetnik odluči baviti politikom onda znači da je nešto trulo u državi. Ovaj poziv sam proučavao više od tri godine. Krenulo je tako što sam nazvao jednog prijatelja, za kojeg znam da je jak u medijima, rekao sam mu da ću se kandidirati za predsjednika, kada me on pitao zašto, rekao sam zato što mislim da funkcija predsjednika nije iskorištena. Poduzetnicima kažem, hajdemo stvarno oteti tu funkciju predsjednika od politike - rekao je ovaj nezavisni kandidat za predsjednika.

Kako je rekao poduzetni se žale i imaju se pravo žaliti, pa smatra da je vrijeme da se upravo njega podrži kao kandidata za predsjednika. Kartelo je istaknuo kako zna kako se nositi s problemima, te kako zna što muči svakog poduzetnika.

- Prije dva mjeseca sam objavio svoju stranicu na kojoj je moj program, želim razbiti mit o ovlastima predsjednika i dokazati da je biti predsjednik najjače i najmoćnije oružje koje možeš imati u rukama, ali pravim rukama. To su ruke poduzetnika - objasnio je.

U svom predstavljanju okupljenim poduzetnicima Kartelo je rekao kako će svakako raditi na gospodarskoj diplomaciji, a pod tim podrazumijeva da će svaka dva mjeseca napuniti avion s poduzetnicima koji žele izvoziti svoj usluge i svoje proizvode.

- U tome bi ja bio direktor te delegacije. To su već pripremljen mete, firme koje će s ponosom primiti na razgovor predsjednika Republike Hrvatske. No, imam jedan uvjet, u taj avion mogu ući poduzetnici koji će mi obećati da zato što sam im omogućio povećanje prihoda, da će povećati plaće svojim zaposlenicima. Premijer je u jednom trenutku rekao da se nikad sretnije nije živjelo. Djelomično se slažem s tom izjavom, mi u Hrvatskoj živimo kvalitetno ali standard je nizak. Mi nismo imali predsjednika poduzetnika, predsjednik koji dolazi iz poduzetništva a samim tim i neovisan, to je kod mene i stil života - kaže kandidat za predsjednika.

U opširnom razgovoru govorio je i o ovlastima koje predsjednik ima u Hrvatskoj.

- Svi koji govore da predsjednik treba imati veće ovlasti unaprijed traže izgovor za svoj neuspjeh. Dovoljne su ove ovlasti, samo moraš koristiti sav alat koji ti je ponuđen. Moj razgovor s premijerom, tko god bude, kad budem predsjednik, u prednosti sam ispred svih jer ništa ne tražim za sebe, nego samo za poduzetnike i narod i tu je moj prednost u odnosu na ostale - zaključio je Kartelo.

