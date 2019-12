'Bilo je gadno, čak ni crkvena zvona nisu otjerala žuti oblak'

Pijavica koja je harala Zadrom u nedjelju u naselju Arbanasi u 9.30 sati napravila je mnogo štete. Osim stabala, stradala je i kućica za ostavu u kojoj tijekom nevremena, srećom, nitko nije bio.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Susjedova kućica za ostavu se totalno srušila. Pala je na stup struje i nestalo je struje kroz cijelo naselje. Trajalo je svega pola sata, bilo je strašno - javlja nam čitateljica koja nam je poslala slike.

Ozlijeđenih nema, samo materijalna šteta. Intervencije su završile, a bilo ih je 13, potvrdili su nam zadarski vatrogasci.

Foto: čitatelj 24sata Foto: čitatelj 24sata Foto: čitatelj 24sata Foto: čitatelj 24sata

Pakoštane: 'Čovjek donio lopatu za snijeg. Otkud mu, pa mi nemamo ni zimske gume?'

Prljave hrpice leda uz cestu, jedino je što je u nedjelju ostalo od bijele bajke od noći ranije u Pakoštanima. U to malo mjesto kraj Zadra u subotu predvečer pala je tako gusta i obilna tuča, da je zatrpala ceste i zabijelila selo koje godinama nije vidjelo snijega ni na jedan dan. Presretna djeca grudala su se ledenim kuglicama, neka su bezuspješno pokušavala napraviti Snjegovića, razočarana što se led puno teže oblikuje u čovječuljka od podatnog snijega. Vozila parkirana uz cestu ostala su zametena ledenim pokrovom, a vozači eiskusni u vožnji u zimskim uvijetima, plesali su cestom koja je izgledala kao bujica ledene rijeke.

- Cestom je tekla rijeka leda. Odmah su došli vatrogasci, bager i ralica i krenuli raščišćavati ceste i otrpavati automobile, vozači s terencima izvlačili su zaglavljene osobne automobile, a priskočili su i ljudi s lopatama. Jedan je čovjek donio pravu pravcatu lopatu za snijeg, nevjerojatno, ne znam odakle mu. Jer, kod nas nema snijega pa većina vozača nema ni zimske gume. Kad je palo, a padalo je svega 20-ak minuta, zarobilo je i ljude u vožnji, a ne samo one parkirane, jer od leda nisu mogli ni

naprijed ni natrag - rekla nam je Pakoštanka Dijana Ležajić te dodala da se prije samo nekoliko dana kupala te da je temperatura mora i zraka tijekom dana izjednačena na kojih 17-18 stupnjeva.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Šibenski Dolac pod vodom, poplavili kafići

Neveru je, kaže, donio veliki žuti oblak koji se nadvio nad županiju. Iza 16 sati, kad se krenu navlačiti prvi slojevi mraka,nebo je najprije zažutjelo, kao da se vratio dan, a ljudi na društvenim mrežama objavljivali su njegovu sliku, pitajući sekakav je to fenomen.- Taj veliki žuti oblak došao je iz pravca Genove, kao da je ljetna nevera. Bila je tako nagla i intenzivna. Digao se veliki vjetarnebo je potom poljubičastilo, pravi šou, a onda munje, pijavica, krupa veličine lješnjaka. Mislila sam da će mo razbiti krov na kući,a bilo je tako naglo da je zvučalo je kao da je netko istresao prikolicu šljunka s velike visine na krov - kaže Dijana Ležajić.Mijesna crkva zvonila je, ali ne na uzbunu nego da otjera oblake, što je u tom mjestu, kažu nam, običaj svaki put kad prijetinevera, a kažu i da pomaže. "Veliki žuti", međutim, nije se dao otjerati.Pitali smo meteorologaima li veze žuti oblak s kijametom koji se dogodio Pakoštanima.- Vidio sam taj žuti oblak jučer, no to ga je sunce na zalazu obasjalo odozdola jer je taman tada nastala pukotina međuoblacima na obzoru pa je došlo do takvog loma svjetlosti u kapljicama. To se dogodilo u isto vrijeme, no nema izravne veze skumulonimbusom koji je prošao iznad nas i istresao se nad Pakoštanima, a pojavila se i mala pijavica. Ne mogu vjerovati koliko je krupe istresao! To je vrlo čudna pojava, toliki intenzitet na tako maloj površini. Bit će toga još više i bit će to teško prognozirati.U tome će nam pomoći radari koji će se uskoro postaviti po jadranu, ali moramo znati da je sve to posljedica globalnog zatopljenjakoliko god mi vjerovali da to nije tako. Pratim klimu u Zadru od 1946., otkako postoje mejrenja i to je vidljivo u podacima čak ina tako malom prostoru - upozorava Kraljev.Od posljedica nevremena u Pakoštanima stradala je samo tenda kafića Gabre, koja je pod težinom krupe propala, a terasukafića zatrpao je led. U policiji nam kažu daje nevrijeme srušilo četiri stabla na prometnice u ulicama Miroslava Janka Perice,Franka Lisice i Vanje Raduša u Zadru, gdje je stradao blatobran osobnog automobila, ali šteta nije velika. Vatrogasci ipolicajci očistili su ulice od prepreka.

U Šibeniku tijekom cijelog poslijepodneva raste razina mora, zbog čega su poplavljene ceste uz obalu. Automobili su se probijali kroz vodu. Opet je sve poplavilo u Docu, a razina mora se na rivi digla gotovo do ruba. Scene su to na koje su stanovnici tog dijela grada već odavno naviknuli, javlja Šibenik.in.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Dubrovčani su se u lučicama opet morali suočiti s hrpetinama smeća koje je plima donijela.

- Razina mora u Stonu narasla je prema mojoj procjeni barem za metar – rekao je načelnik Vedran Anutnica za DuList.

Od ranog jutra u nedjelju stanovnici ove općine svjedoci su dosad neviđene poplave. U jednom trenutku Luka i Broce bili su u potpunosti odsječeni od ostatka. Srećom, more se povuklo, ali kiša nastavlja padati. Potrebe za intervencijama za sada nije bilo.

Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

Tema: Hrvatska