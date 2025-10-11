Obavijesti

Katastrofa u Meksiku: Danima padaju jake kiše, najmanje dvadeset i troje ljudi poginulo

Foto: Rolando Ramos

U Querétaru je umrlo dijete, a u Veracruzu je život izgubio policajac.

Najmanje 23 osobe su poginule u Meksiku zbog obilnih kiša od četvrtka, objavile su u petak lokalne vlasti u raznim državama diljem zemlje.

Prema meksičkoj Agenciji za civilnu zaštitu, obilne kiše padaju u 31 od 32 meksičke države, posebno u Veracruzu (istok), Querétaru i Hidalgu (središnji dio) te San Luis Potosiju (sjeverno-središnji dio).

Torrential rains burst rivers, sparking floods in eastern Mexico
Foto: Rolando Ramos

Savezna država Hidalgo prijavila je 16 smrtnih slučajeva i da je 1.000 domva pogođeno poplavama. Savezna država Puebla (jugoistok) prijavila je pet smrtnih slučajeva, 11 nestalih i 80.000 ljudi pogođenih poplavama, prema lokalnim vlastima.

"Radimo na tome da pomognemo stanovništvu, ponovno otvorimo ceste i vratimo struju. Ostajemo budni", rekla je predsjednica Claudia Sheinbaum nakon sastanka s članovima svog kabineta i predstavnicima nadležnih lokalnih vlasti.

Torrential rains burst rivers, sparking floods in eastern Mexico
Foto: Rolando Ramos

Pacifičku obalu Meksika zahvatila je tropska oluja Raymond, a slijedi ju uragan Priscilla, koji je oslabio nakon što je prešao u kategoriju 2 na Saffir-Simpsonovoj ljestvici od 5, prema američkom Nacionalnom centru za uragane (NHC).

U Meksičkom zaljevu, istočno od zemlje, sustav niskog tlaka iznad poluotoka Yucatan stvorio je ogromno područje pljuskova i grmljavine.

Svake godine Meksiko doživljava uragane i na pacifičkoj i na atlantskoj obali između svibnja i studenog.

