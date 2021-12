Kako u Splitu to inače i biva svaka akcija ili druženje uključuju more ili kavu ili sunce, a najidealnije je sve zajedno. No, ovaj put kava je u pitanju u svrhu prikupljanja donacija za članove Udruge "Sindrom Down 21 Split" koji broje trenutno oko 60-ak članova.

Splićani ovaj puta uz ispijanje najdražeg toplog napitka, kave, opale sliku polaroid aparatom, doniraju 50 kuna i uživaju u dvije šalice kave ili čaja u Dominisovoj ulici u Caffe baru D16.

- Naš šef Josip Šlenc došao je na ideju na napravimo nešto lipo za Udrugu "Sindrom Down 21 Split" pa se dosjetio ove humanitarne akcije. Donatorima je na raspolaganju polaroid aparat kojim se mogu fotografirati za 50 kuna, a mi kao D16 častimo ih s dvije kave ili dva čaja. Kada ostave svoje podatke ulaze u bubanj za glavnu nagradu - mokka pot aparat s dvije šalice i besplatnu radionicu obuke o kavi za dobitnika i njegovih pet prijatelja. Ova akcija traje do 6.siječnja kada će netko iz udruge „Sindrom Down 21 Split“ izvući sretnog pobjednika - pojašnjava nam konobar Marko Kardum cijelu humanitarnu akciju.

Marko nam dodaje kako mnogo ljudi jednostavno odluči donirati bez da sudjeluju u nagradnom izvlačenju i upravo to nam ističe kao čar blagdanskog razdoblja.

Udruga "Sindrom Down 21 Split" redovno organizira mnoge radionice kako bi svojim članovima olakšali dolazak u „život odraslih“. Puno je tu radionica krenuvši od fotografije, glazbe i mnogih drugih. Koliko su one zapravo uspješne svjedoče priče glazbene terapeutice i roditelja.

- Napokon se nešto opet počelo događati. Imali smo dosta praznog hoda otkako je ove korone i dosta to je utjecalo na cjelokupnu udrugu i organizaciju. Djeca su opet osjetila veselje i radost, ali i ono najvažnije integraciju u društvo što njima najviše znači, da ih se prihvati da postoje i da su tu – rekla je glazbena terapeutica Ana Boko koja je šest godina u udruzi.

Najviše su zahvalni svojim volonterima koji svaki svoj slobodan trenutak izdvoje i provedu ga s djecom.

- Posebno u toj udruzi je što sve prvenstveno počiva na volonterima kojih trenutno ima oko 40 aktivnih, ali kroz udrugu je prošlo preko 150 volontera – rekla je Branka Mitrović, mama 4-godišnje Marijane i 6-godišnjeg Marina.

Dok je to Marinova majka pričala on je zgrabio mobitel kolegice sa stola i uslikao selfie te pokazao koliko su zapravo radionice fotografije bile efikasne ili se ipak radi o genu s obzirom na to da mu je majka fotografkinja.

Istaknuli su jednu od članica Miu Markić koja je kako kažu „probila led“ i zaposlila se u jednoj drogerijskoj trgovini usprkos svemu. Same riječi hvale dolazile su za tu njihovu članicu.

Financije su uvijek jedan od najvećih problema opstanka svih udruga pa tako i ove.

- Mi smo neprofitna udruga te se financiramo iz nekih donacija i projekata. Često su organizirane neke izložbe gdje prodajemo radove naše djece poput slika, a sada evo aktualnih adventskih vijenaca – rekla je Angela Jozić majka 16-godišnje Ane koja isto tako ima Down sindrom, ali živi život punim plućima, osvaja razne medalje, a nekad se i uhvati mikrofona.

- Udruga postoji da bi potaknula tu radnu intervenciju koja u Hrvatskoj i mnogim nerazvijenim zemljama jako fali. Jako je bitna ta nulta točka od samog rođenja da se pristupi adekvatnim terapijama i vježbama – nastavlja Angela Jozić.