Kažnjeno 13 dilera zaštitnih maski od početka epidemije

Na ideju da naprave Facebook stranicu i na njoj prodaju zaštitnu opremu kako bi ekspresno profitirali, došli su mnogi.

Oglasi za prodaju maski neprekidno iskaču po društvenim mrežama, a krenemo li istraživati tko su njihovi prodavači, često nećemo naći ništa.

Zato smo Državni inspektorat upitali koliko su, od početka epidemije, zabilježili ilegalnih prodaja?

- Tržišni inspektori Državnog inspektorata izvršili su ukupno 29 inspekcijskih nadzora neregistrirane trgovine zaštitnim maskama, od kojih je u 13 slučajeva utvrđeno da su fizičke osobe obavljale djelatnost trgovine, a da za nju nisu registrirane - odgovorili su iz DIRH-a.

To su zaista simbolične brojke ako uzmemo u obzir koliko oglasa svakodnevno iskače po Instagramu i Facebooku, ali i mobilnim aplikacijama koje ne služe socijalnoj interakciji.

No, barem kazne nisu simbolične; one su od 4.000 kuna do 70.000 kuna.

Inspektorat, dodaju, poduzima radnje kako bi se spriječilo samo oglašavanje. U suradnji s web oglasnicima, dogovoreno je da se svi ovakvi oglasi odmah uklanjaju.

Ipak, Njuškalo je kao najveći među njima, već od 20. ožujka stao na kraj crnom tržištu.

Tema: Hrvatska