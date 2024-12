Kekin: Bujančeve laži i navodni izvidi DORH-a jasna su poruka. Naš obraz je čist, ne bojimo se

Naš obraz je čist. Nemamo se čega plašiti i to je glavna razlika između nas i njih, stoji u novoj Twitter objavi predsjedničke kandidatkinje stranke Možemo! Ivane Kekin...

Osvrnula se na navode da je DORH navodno pokrenuo izvide vezano uz cijenu zemljišta u istarskom Momjanu, koju su kupili predsjednička kandidatkinja stranke Možemo! Ivana Kekin i njezin suprug Mile Kekin

- Neće nas zastrašiti. Ako je istina da je HDZ-ov dečko Ivan Turudić pokrenuo izvide na temelju lažne konstrukcije notornog Bujanca, osuđenog dilera koji se slika sa svastikom na rukavu, onda je napravio puno više i puno gore od onoga na što smo upozoravali ove veljače na Markovom trgu kada smo prosvjedovali s tisućama građana. Ako je to točno, to znači da se HDZ-ov dečko Ivan Turudić direktno upliće u izborni proces. To je u demokratskom društvu potpuno nedopustivo - govori Kekin na početku objave.

Dalje nastavlja:

- Što se tiče samih izvida, tu sam potpuno mirna. Stvar s kupnjom zemljišta čista je kao suza. Ali podmukle Bujančeve laži, kao i navodni izvidi DORH-a, jasna su poruka koje dobivam ovih dana i meni i svima nama da bismo se trebali zastrašiti i prestati se boriti protiv organiziranog kriminala i korupcije. Ali mi se ne bojimo. Naš je obraz čist i nastavit ćemo se boriti. Upravo kako se naša i vaša djeca jednog dana ovakvima ne bi morala baviti. Nemamo se čega plašiti i to je glavna razlika između nas i njih. Izađi na izbore 29.12 - poručila je u objavi Kekin.