Kekin: Kampanje je bila prljava. Iza nas ne stoje mecene. Mi smo dobili 1300 donacija, najviše...

Predsjednička kandidatkinja Ivana Kekin u 22 sata imala je 8,8 posto. Obratila se u svom stožeru u Zagrebu.

- Krenuli smo u kampanju 10. rujna Prve ankete davale su mi 4.8 posto. Od tada smo rasli zbog vaše podrške, volontiranja i vaših donacija. Mi smo dobili 1300 donacija. Prosječna je bila 30 eura. Dobili smo više nego svi ostali kandidati. Iza nas ne stoje mecene, tajkuni i firme. Stoje studenti, radnici, penzioneri koji vjeruju u bolju Hrvatsku - rekla je Kekin pa dodala:

- Ovo je prvi put da izlazimo na predsjedničke izbore. Zahvalna sam na stranci koja mi je pružila povjerenje i podršku. Kampanja je bila teška i prljava. Bilo je jako puno udaraca ispod pojasa. Ključ je da onima koji su na to računali takva kampanja nije koristila. Građani s pravom strepe da HDZ preuzme ono malo slobode. To su građani vidjeli, vidi se u ovim izborima. Srećom to se neće ostvariti na ovim izborima. Mogu s ponosom reći da su naši birači ostali uz nas.

Zagreb: Ivana Kekin sa suprugom Milom stigla u predsjednički stožer | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Dodala je kako nitko nije očekivao ovaj rezultat Zorana Milanovića.

- Iako se ja u mnogim stvarima ne slažem s njim, u drugom krugu ću zaokružiti njegovo ime. Kao kandidatkinja stranke Možemo pozivam svoje birače na isto. U kampanji sam stavila fokus na bolju Hrvatsku. S biračima koji vjeruju u zajedničko dobro, u javni interes. Svaka generacija ima neki zadatak, zadatak naše je da se izbori za socijalnu državu. Mi smo stvorili jezgru koja će s nama preuzeti taj zadatak. Najčešća poruka zadnja tri mjeseca mi je hila da ne odustanem. Neću, neću odustati. Borit ćemo se za boku Hrvatsku. Sada se moramo fokusirati na lokalne izbore - zaključila je.