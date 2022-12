Kerum o susretu s američkim filmašem: ‘Nismo se vidjeli 40 godina, skupa smo čuvali ovce'

Željko Kerum nakon utakmice protiv Argentine u Katru imao je zanimljiv susret kojim je bio toliko oduševljen da ga je odlučio podijeliti sa svojim Facebook pratiteljima, prenosi Slobodna Dalmacija.

Naime, dogodilo se da je sjedalicu do njegove zauzeo njegov prezimenjak Toni s kojim je nekoć - čuvao ovce. To ga je jako razveselilo, a skupa su se prisjetili djetinjstva u Ogorju i svojih majki.

- Dragi prijatelji, evo dvi slike iz Dohe. Na slici sa nama je Toni Kerum (s bijelom kapom) iz Los Angelesa, biznismen u filmskoj industriji. Nismo se sastali 40 godina i igrom slučaja u Dohi na Lusail stadionu - katriga do katrige.

Kad sam čuo da me na engleskom zove njegova kćer Jennifer ostao sam u čudu, zar je to moguće? Bio sam sretan, nakon toliko godina vidim dragu osobu Antonija - tako smo ga mi zvali na selu dok smo čuvali zajedno ovce, do 1970. godine kad je on odletio u Ameriku.

Nakon utakmice koju smo nažalost izgubili, sjeli smo i sjetili se svega, a posebno njegove majke Marije (Postinke) i moje svetice majke Kate (Bog im dao pokoj vječni!).

Ovaj susret me je emotivno dirnuo jako, jako, poslije sam razmišljao kako se desilo da sjedimo skupa i mislim da je HNS kad je prodavao karte vidio u sustavu isto prezime i stavio nas skupa. Hvala svima, Bog vas blagoslovio - napisao je Kerum.

Nedugo nakon objavu je uklonio s Facebooka iz, za sada, nepoznatih razloga.

Najčitaniji članci