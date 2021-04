Konceptualni umjetnik i performer Siniša Labrović u petak je na splitskom Peristilu Željka Keruma proglasio spomenikom samome sebi.

Ovaj čin Labrović je ovjerio i kod javnog bilježnika, a osim što je postao spomenikom, sve što Kerum učini u budućnosti postat će dio spomenika "Željko Kerum Željko Kerum" te baština hrvatske i svjetske umjetnosti.





Inače, spomenik je realiziran u formi ready-made, a izveden je u okviru 12. festivala Almissa Open Art 2021. koji će se održati u Omišu.

- Mislim da Kerum već zna da je postao spomenikom. Ako su ljudi koji rade s njim izbornu kampanju ozbiljni, on je sigurno upoznat s ovim radom. On nije dobio poziv, niti je odbio ovdje biti. Danas Željko Kerum, uz sve svoje facete, sve ono što je, postaje i umjetničko djelo. Mislim da je jasno zašto je izabran kao spomenička baština. On je dobrim dijelom obilježio Split, njegovu ekonomiju, kulturu, politiku, ali i običajno. Već trideset godina obilježeno je njegovim likom i djelom. Na ready-made formu odlučili smo se jer ni jedna druga forma ne može zahvatiti mnogostrukost njegove djelatnosti i javne ličnosti. Privatno ne znam. Ali, mislim da on dobro spaja privatno i javno – kazao je Labrović tijekom performansa koji je okupio brojne građane, znatiželjnike i njegove simpatizere.

Sve što se od danas dokumentira o Željku Kerumu u kolovozu će postati dio izložbe u sklopu spomenutog festivala u Omišu. Što kaže Kerum o sebi kao o spomeniku tek ćemo doznati.