Kerum: Rakija se zove Matilda, a ovo je od svinje od 350 kila...

Nakon što je kao glavni kuhar u splitskoj Lori priredio domjenak povodom otvorenja konobe 'Pršut', Željko Kerum ne samo da je 'opleo' po aktualnom splitskom gradonačelniku Andri Krstuloviću Opari, već je najavio i ponovnu kandidaturu za mjesto prvog čovjeka grada.

Oparin mandat naziva agonijom no ipak će, najavljuje, glasovati za proračun jer ne želi biti rušitelj vlasti i jer on ne želi pola mandata. On želi četiri godine kako bi mogao ostvariti ono što je naumio.

Nije mu samo Opara loš, nije zadovoljan ni onime što je u svom mandatu učinio nekadašnji SDP-ovac Ivo Baldasar.

Da sam ja na vlasti, ne bi leža...

- Iza nas je sedam loših godina. Svak o sebi misli da je najbolji i da može pružiti najbolje rezultate. Milijardu posto sam siguran da je bilo onako kako je narod htio, danas ne bi bilo gužve u Splitu, bio bi riješen promet prema Kaštelima, prema Podstrani i Istočna obala bi bila završena. Da je bilo po nekoj pravdi, odnosno po odabiru birača, ja bih to sigurno napravio. A nažalost u ovih sedam godina se u Splitu nije napravilo ništa. Moj cilj je da ova agonija što prije prođe. Vrime ide, sad su blagdani, 2020. je predizborna godina, brzo je mandat proša', ništa se nije napravilo - pričao je Kerum.

- Jedva čekam da prođe i taj proračun i ta godina i ja idem ponovno kao kandidat za gradonačelnika bez obzira bilo nekome to smiješno ili misli da je nešto nemoguće napraviti. Isto tako je bila smiješna i Zapadna obala pa je napravljena. Nažalost, Istočna obala je već trebala bit' gotova kao i luka nautičkog turizma, tunel koji sam spominjao, most prema Kaštelima, ulaz-izlaz iz Splita…

- Da sam na vlasti ne bi se ovako funkcioniralo, radilo bi se puno drugačije, ja ne bi leža' niti bi srušio Žnjan – objasnio je Kerum naglasivši da je on, kada je došao na funkciju, u 90 dana napravio sedam vrtića, sve POS-ove stanove u Splitu...

Dolazio bi da ima nešto ozbiljno

- Pitajte njega (Oparu op.a.) zašto ništa ne radi, zašto za ući i izaći iz Splita treba dvi ure. Glasovat ću za proračun jer ja želim puni mandat, ja u dvi godine ne mogu napraviti projekt. A nisam ga još ni gleda' niti znam što u njemu piše. Meni je najbitnije da vrime ide i da se to završi. A upitnik je znaju li ga oni složiti – kaže Kerum dodajući kako je njemu svaki dan bitan ako je u njemu išta napravio.

Na pitanje zašto ne dolazi na sjednice Gradskog vijeća kaže da ima išta ozbiljno da bi dolazio.

Nije siguran ni da će doći na izglasavanje proračuna.

- Ako bude mogao proći bez mene onda neću doći – najavio je Kerum koji smatra da je najveća greška HDZ-a što su Oparu uopće stavili za kandidata za gradonačelnika.

- On je davno bio eliminiran u HDZ-u. Zašto su ga vratili? Pa svim tijelima u stranci je bilo zabranjeno da dolazi na sastanke. Ali u toj njegovoj zločestoći ima i lukavosti, on se sam predložio za kandidata, tako to kod nas ide, ka' u maškarama. Al nema veze, prošlo i to, ima još godinu dana i to će se završiti – kaže Kerum.

Komentirao je i ovrhu dr. Nebojše Kneževića kojemu Grad treba isplatiti 150 milijuna kuna.

- Kad sam ja bio gradonačelnik, na Gradskom vijeću prošao je sporazum da se dr. Kneževiću isplati 11 milijuna kuna. Zašto oni to kasnije nisu izrealizirali, to ja ne znam - kaže nam Kerum.

Ovo je Matilda

Kerum je inače preuredio prostor nekadašnjeg restorana u konobu u kojoj će nuditi jedino domaću hranu i obilne porcije. Za druženje s medijima sam je pripremio bakalar na brudet i pekao meso na roštilju, a da bi sve bilo spremno ustao se, kaže, u sedam ujutro. Većina proizvoda je s OPG-a Kerum, a ono što nije njegovo, je s drugih malih domaćinstava iz Dalmatinske zagore.

- Ova rakija se zove Matilda, jer je Matilda brala travu. A vidite onaj pršut gore i onu pancetu što vise iznad šanka? E to je od svinje što je imala 350 kila! Vino će biti domaće, ma sve - kazao je Kerum.