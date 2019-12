Kerum: 'Vila je na prodaju, ali ne i kupus, raštika i salata...'

Željko Kerum je u Bihaćkoj ulici u Splitu mjesecima adaptirao i rekontruirao prostor no stvari su se zakomplicirale zbog odnosa sa suvlasnicima druge dvije etaže, braćom Marasović, ali i raznim inspekcijama koje su mu susjedi poslali tijekom radova. Gradu Splitu je na sjednici Gradskog vijeća u četvrtak ponuđeno pravo prvokupa Vile Antičević, no Grad se tog prava jednoglasno odrekao na samom kraju maratonske sjednice, nešto prije ponoći.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Jedini komentar na vilu iznio je vijećnik stranke Pametno, Jakov Prkić koji je vijećnicima predložio da ipak razmisle ako je u cijenu uključen OPG i kupusnjače. No, Kerum ne da svoju "verduru".

' Znači, može sve, ali verdura ne'

- Vila je na prodaju, ali ne i kupus, raštika i salata. Od toga ću napravit' feštu. Znači, može sve, ali verdura ne. Ponudio sam ja Gradu da kupe vilu i pripadajući dvor, ali zna' sam da će odbiti. Što će njima taj prostor, da je to neko kulturno dobro kako pričaju, kupili bi oni to. Nije to Gradu bitno – kazao nam je Kerum kojega smo upitali zašto nije došao na sjednicu Gradskog vijeća na kojoj se, među ostalim, raspravljalo i o proračunu Grada Splita.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

- Imao sam dosta svojih obaveza – kazao nam je Kerum, koji je doduše, već ranije najavljivao da neće doći i da nema namjeru rušiti proračun. Kerum naime želi da ovaj mandat gradonačelnika Andre Krstulovića Opare, kojeg naziva agonijom, što prije završi. On se planira opet kandididirati za gradonačenika, a za sve planove mu treba, kako je kazao, puni mandat. Rekao nam je doduše Kerum ranije, prije otvaranja konobe Pršut u splitskoj Lori, da nije odustao od eventulanog preseljenja konobe Pršut u vilu u Bihaćkoj.

Vilu je već nudio Gradu Splitu - nije bilo interesa

- A to je negdje objavljeno, ne mogu ja kasnije više ispravljati krive Drine – kaže Kerum kojemu nije prvi put da Vilu Antičević nudi Gradu Splitu. U vrijeme mandata Ive Baldasara svoje etaže u vili također je ponudio Gradu koji ima pravo prvokupa. Tada je cijena bila oko 440 tisuća eura, no ni tada u Banovini nije bilo interesa da kupe ponuđenu nekretninu.

Površina obaju Kerumovih etaža inače je 214 četvornih metara, dok pripadajući dvor ima još 137 'kvadrata'.

- Ma kad je to bilo, 2013. godine? Pa cijena nekretnina je tada bila manja nego danas. Ako sve računate, cijena kvadrata bi bila 2000 eura, pa nije to puno za to lokaciju. Imam ja već puno zainteresiranih koji bi željeli ulagati u taj prostor – zaključio je Kerum.

Tema: Hrvatska