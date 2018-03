Kerumova sestra Nevenka Bečić optužena za utaju poreza

Podignuta je optužnica protiv Nevenke Bečić, sestre bivšeg gradonačelnika Željka Keruma! Općinsko državno odvjetništvo u Splitu tereti Bečić i pravnu osobu Kerum d.o.o. za utaju poreza, odnosno da je "zaboravila" uplatiti ukupno 2,9 milijuna kuna u državni proračun. Kazneno djelo je zlouporabe ovlasti u gospodarskom poslovanju, a u pitanju je zapravo korištenje Kerumove jahte "Joke".

Prema tužiteljstvu, sporan je period od 1. travnja 2004. do kraja 2006. godine. U to vrijeme je Nevenka (u stvarnosti alfa&omega Bracinog poslovnog carstva koje je posljednjih godina ponešto okopnjelo, no popularni Žele ne miruje i uz podršku političkih partnera sigurno planira povratak iz – Rogoznice) kao direktorica tvrtke Kerum d.o.o. platila 1,94 milijuna kuna manje PDV-a te još milijunčić i nešto sitno manje poreza na dobit.

A sve jer je jahta Maiora od 23 metra bila registrirana na tvrtku, a u stvarnosti je Kerum koristio za privatne svrhe, odnosno nije plaćao najam. Inače, poreznici su sve dojavili DORH-u jer 23-metarski brod nije puno uprihodio. To je njihov stav, Nevenka Bečić je pak rezolutna u tvrdnjama kako nije utajila nikakav porez te da je spremna na sve, odnosno to i dokazati. Kerum je s druge strane lakonski zaključio da bi se tako sve koji imaju brod na firmu moglo istraživati...

No, optužnica nije pravomoćna, podignuta je tek nekidan. Kako se poslovična brzina hrvatskog pravosuđa dobro vidi i u ovom slučaju, bez velikog rizika se može predvidjeti odlazak cijelog spisa u – zastaru!

Još u svibnju 2010. godine je naime podnesen zahtjev za otvaranjem istrage. No, četiri godine su trebale da se to konačno i dogodi – prvo su na splitskom sudu držali da nema elemenata kaznenog djela, ergo niti potrebe za istragom slučaja, no s Vrhovnog suda su ih uputili da se istraga ipak provede. Što je sudac Slavko Lozina i učinio sredinom svibnja 2014. godine. A evo malo manje od četiri godine kasnije, zaključenjem istrage (tijekom koje je napravljeno financijsko-knjigovodstveno vještačenje), podignuta je optužnica. Prije suđenja se ipak treba pričekati odluku suda po žalbama stranaka na ovu najnoviju odluku tužiteljstva. Sigurno će bivša predsjednica splitskog Gradskog vijeća, bivša zastupnica u Saboru te sestra poduzetnika/političara Keruma iskoristiti tu zakonsku mogućnost. Čak i u slučaju neuspjeha, Nevenka se ne mora bojati neke kazne. Samo suđenje zahtjeva vrijeme, također. Pa opet žalba. Vrijeme brzo proleti...