Kim Jong Un krši sankcije, ali zato zarađuje milijune prodajući vrlo traženu robu - pijesak...

Sjeverna Koreja u svojim vodama iskopava pijesak i, kršeći sankcije UN-a, zarađuje milijune dolara od njegove prodaje. Pjongjang je uputio u inozemstvo milijun tona pijeska od svibnja do prosinca prošle godine

<p>U okviru svog rada za Centar za unaprijeđene obrambene studije u Washingtonu, <strong>Lucas Kuo i Lauren Sung</strong>, dvojica analitičara prate promet u vodama Sjeverne Koreje i Sjeveroistočne Azije, piše CNN.</p><p>To su počeli raditi nakon optužbi da Pjongjang prodaje ugljen i drugu vrijednu robu, nekad i u veoma velikim količinama na otvorenom moru, kako bi izbjegao carinu.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Zarađuju milijune prodajući pijesak</strong></p><p> <style type="text/css">.embed-container { position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; max-width: 100%; } .embed-container iframe, .embed-container object, .embed-container embed { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; } </style> </p><p>Prije godinu dana primijetili su više od 100 brodova u vodama kod luke Haejua u Sjevernoj Koreji.</p><p>Vidjeli su brodove koji misteriozno plove ka Sjevernoj Koreji i otkrili masovnu operaciju navodno vrijednu više milijuna dolara u kojoj je sudjelovalo 279 brodova koji su zaobišli sankcije UN. Brodovi nisu nosili oružje, drogu, novac, a ni ugljen, najprofitabilniji izvozni proizvod Pjongjanga, već su korišteni za iskopavanje i transport pijeska.</p><p>Sjevernoj Koreji je zabranjeno izvoziti zemlju i kamenje, pa i pijesak.</p><h2>U sjevernokorejskim vodama masovno se izvlači pijesak sa dna</h2><p>No ona je samo prošle godine zaradila najmanje 22 milijuna dolara od izvoza pijeska, rekli su istražitelji UN-a u izvještaju objavljenom u travnju.</p><p>Oni tvrde da je Pjongjang uputio u inozemstvo milijun tona pijeska od svibnja do prosinca prošle godine.</p><p>Tjednima su pratili brodove dok nisu primijetili obrazac - svi brodovi u sjevernokorejskim vodama imali su veze sa Kinom, neki su nosili kineske zastave, drugi imali kineska imena.</p><p>Dvoje istraživača posegli su i za satelitskim snimcima koji su pokazali oblake pijeska pod desetinama bagera i kopača, što je, tvrde, dokaz da se u sjevernokorejskim vodama masovno izvlači pijesak sa dna.</p><p>Sung je analizirala prodaju i iskopavanja pijeska od početka 90-tih godina do danas u Sjevernoj Koreji. Analize pokazuju da ovo nije ništa novo. Sjeverna Koreja je uvijek izvozila pijesak u mnoge susjedne zemlje, a sada to nastoji činiti 'ispod radara'.</p><h2>Riječni pijesak najbolji za proizvodnju cementa</h2><p>Moderna civilizacija izgrađena je na različitim tipovima pijeska koji je ključan sastavni dio betona, stakla čak i procesora za elektronske uređaje. Godišnje čovječanstvo potroši 50 milijardi tona pijeska, više od bilo kojeg prirodnog resursa osim vode.</p><p>Dok je pustinjski pijesak previše gladak za upotrebu u građevini jer nema dobro vezivno svojstvo, riječni pijesak je obično najbolji za proizvodnju cementa. Dobar je i pijesak sa dna oceana, ali mora biti očišćen od soli prije upotrebe.</p><p>Sjeverna Koreja godinama je prodavala pijesak Južnoj Koreji, a samo 2008. zaradila je preko 73 milijuna dolara. Trgovina je potom obustavljena.</p><p>Kina kao najveći svjetski potrošač pijeska, upotrebila je od 2011. do 2013. više pijeska nego SAD u cijelom 20. stoljeću, a i dalje ga koristi više nego ostatak svijeta zajedno, navodi CNN.</p><p>Peking je uvijek negirao optužbe za kršenje sankcija Sjevernoj Koreji.</p><p>Međutim, postoji i mogućnost da je Pjongjang manje zainteresiran za sam pijesak, a više za produbljavanje ili proširenje luke Haeju.</p><p>Moguće je da je Sjeverna Koreja angažirala tvrtku sa flotom brodova iz Kine za iskopavanje kojoj zauzvrat plaća pijeskom, piše CNN.</p><p>Lucas Kuo je rekao da je i dalje iznenađen što je operacija ostala toliko dugo tajnom, usprkos činjenici da je toliko brodova, a vjerojatno i ljudi, bilo uključeno.<br/> </p>