Kina šuti, radi i čeka rasplet situacije u Ukrajini: Rusi im jesu saveznici, ali nisu baš bliski

Jesu li zapadne sankcije ruskog medvjeda bacile u naručje kineskom divu? Ili će mu ga, možda, baciti pod noge? Dok se dvojica (Rusija i Zapad; Rusija i Amerika, Rusija i Europa) tuku, treći dobiva. U slučaju Kine to bi se pravilo moglo pokazati sasvim točnim. Kina ima deset puta više stanovnika i deset puta veći BDP od Rusije. Pretrpjela je daleko najmanje štete od pandemije, a gospodarski rast još joj je pet posto godišnje. Europa se kani strateški riješiti ovisnosti o ruskom plinu i nafti, što znači da su Kina i Indija jedini veliki kupci koji Rusima mogu nadomjestiti to tržište. Problem je u infrastrukturi – osim jednoga, svi ruski plinovodi vode prema zapadu. A za gradnju dugih plinovoda prema Kini i Indiji trebat će godine. No sve druge ruske sirovine (goleme zalihe urana, titana itd.) bit će preusmjerene prema istoku – ako se ne dogodi nešto radikalno, poput rušenja Putina i novog ruskog zaokreta prema Zapadu, što nije vjerojatno. Ruski energenti, koje će Kina dobivati po nižoj cijeni, sigurno će doprinijeti daljnjem rastu te robusne ekonomije.