Kineska tvrtka počela treću fazu testiranja cjepiva, Rusija planira masovnu proizvodnju

<p>Kineska državna farmaceutska tvrtka Sinopharm počela je u Abu Dhabiju provoditi treću fazu testiranja cjepiva za Covid-19 na oko 15 tisuća dobrovoljaca, potvrdile su u četvrtak vlasti glavnog grada Ujedinjenih arapskih emirata.</p><p><strong>Kad će stići cjepivo protiv korona virusa: </strong></p><p>Testiranje na ljudima provodi se u suradnji kineske Nacionalne biotehničke grupacije (CNBG) koja je dio Sinopharma, tvrtke Grupa 24 iz Abu Dhabija i Ureda za zdravstvo tog grada.</p><p>Studija koja se provodi od srijede prva je na svijetu u kojoj u trećoj fazi testira "neaktivno" cjepivo, pojasnio je Ashis Koshy, direktor u tvrtki G24 zadužen za zdravstveni sektor.</p><p>Neaktivno cjepivo sastoji se od uzgojenih virusnih čestica, bakterija ili drugih patogena koji gube sposobnost izazivanja bolesti. S druge strane, postoje i cjepiva sa živim, ali oslabljenim patogenima. "Neaktivno" cjepivo koristi se u tretiranju bolesti poput gripe i vodenih kozica.</p><p>Dosad za komercijalnu uporabu nije odobreno niti jedno cjepivo za Covid-19 a prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) trenutno se na ljudima testiraju 23 potencijalna cjepiva. Tri su ušla u treću fazu u kojoj se provjerava učinkovitost.</p><p><strong>Rusija planira masovnu proizvodnju cjepiva protiv Covida-19 ove godine </strong></p><p>Rusija planira proizvesti 30 milijuna doza eksperimentalnog cjepiva protiv Covida-19 ove godine, s mogućnošću proizvodnje još 170 milijuna u inozemstvu, rekao je Reutersu direktor ruskog Fonda za izravna ulaganja <strong>Kiril Dmitrijev</strong>.</p><p>Prvo ispitivanje cjepiva na ljudima, koje je trajalo mjesec dana i u kojemu je sudjelovalo 38 osoba, završilo je ovoga tjedna. Znanstvenici su zaključili da je sigurno za uporabu i da izaziva imunološki odgovor, iako je snaga tog odgovora još nejasna.</p><p>Veća, treća faza ispitivanja u koju će biti uključeno nekoliko tisuća ljudi, trebala bi početi u kolovozu, izjavio je Dmitrijev.</p><p>- Vjerujemo da će se na temelju sadašnjih rezultata u Rusiji odobriti u kolovozu, a u nekim drugim zemljama u rujnu... što znači da bi moglo postati prvo odobreno cjepivo u svijetu - kazao je on.</p><p>Razvija se više od 100 mogućih cjepiva kako bi se pokušala zaustaviti pandemija. Najmanje dva su u završnoj trećoj fazi ispitivanja na ljudima, pokazuju podaci Svjetske zdravstvene organizacije (WHO). Jedno razvija kineski Sinopharm, a drugo AstraZeneca i Sveučilište Oxford.</p><p>Proizvođači se bave pitanjem kako masivno povećavati proizvodnju da bi zadovoljila globalne potrebe.</p><p>Dmitrijev kaže da će se ruska treća faza ispitivanja provoditi u Rusiji i u dvije bliskoistočne zemlje te da će početi nakon završetka druge faze ispitivanja na stotinu ljudi 3. kolovoza.</p><p>Rusija je razgovarala sa Saudijskom Arabijom o tome da bude lokacija za testno ispitivanje kao i proizvodni partner, rekao je on na odvojenoj tiskovnoj konferenciji.</p><p>Moskovski Institut Gamaleja, koji je razvio ruskog kandidata za cjepivo, proizvodi doze za klinička ispitivanja.</p><p>- Mišljenje je da za tzv. imunitet krda u Rusiji treba cijepiti između 40 i 50 milijuna ljudi - rekao je Dmitrijev Reutersu.</p><p>Kazao je kako vjeruje da će se u Rusiji proizvesti oko 30 milijuna doza ove godine, a da se onda iduće godine može završiti cijepljenje. Rusija je također sklopila ugovore o proizvodnji s još pet zemalja i mogla bi proizvesti do 170 milijuna doza u inozemstvu ove godine, rekao je Dmitrijev.</p><p>Odbio je reći gdje i nije htio iznositi detalje o cijenama, ali je izjavio da su zemlje u Latinskoj Americi, na Bliskom istoku i drugdje pokazale interes za uvoz cjepiva.</p><p> </p>