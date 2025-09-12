Na događaju na sveučilištu Valley u američkoj saveznoj državi Utah upucan je američki desničarski politički aktivist, autor i voditelj Charlie Kirk. Kasnije je preminuo u bolnici. Steže se obruč oko ubojice
Kirkov lijes nosio JD Vance. FBI objavio snimku osumnjičenog. Vidi se kako bježi iz kampusa
Na konferenciji za novinare koju su zajedničkim snagama održali guverner države Utah Spencer Cox, uz pomoć FBI-ja (uz nazočnost direktora Kasha Patela), prvi je put podijeljen i video osumnjičene osobe, odnosno "osobe od interesa" u istrazi oko atentata na Charlieja Kirka.
Guverner države Utah Spencer Cox rekao je da prikazuju ove informacije kako bi "dobili pomoć javnosti" u pronalaženju "zlog ljudskog bića". Naglasio je i kako traži smrtnu presudu za ubojicu.
Na videu se vidi figura odjevena u crno kako trči preko krova do ugla zgrade, gdje se spušta preko ruba pa na travu ispod, prije nego što odu do obližnje ceste i nestane u šumi.
Vlasti kažu da je osumnjičenik nosio sunčane naočale, Converse cipele i "prepoznatljivu" crnu majicu s američkom zastavom i orlom.
Potpredsjednik SAD-a JD Vance nosio je lijes Charlieja Kirka nakon što je u četvrtak iznesen iz pogrebnog vozila u Salt Lake Cityju, a zatim ga je, zajedno s povorkom prebacio u avion Air Force Two koji je zadužen za transport američkih potpredsjednika.
Na letu je, kako donose američki mediji, bio i sam Vance, zajedno sa suprugom ubijenog Kirka, njihovom dvoje male djece i roditeljima, koji su uz povorku nijemo promatrali čin. Sprovod bi trebao biti idući tjedan, a predsjednik Donald Trump najavio je da će doći.
Na događaju na sveučilištu Valley u američkoj saveznoj državi Utah upucan je u srijedu američki desničarski politički aktivist, autor i voditelj Charlie Kirk. Kirk je bio blizak prijatelj Donalda Trumpa.
Kasnije je Kirk (31) preminuo u bolnici. Steže se obruč oko ubojice. Policija je objavila fotografije i snimku na kojoj se vidi kako bježi s mjesta atentata.