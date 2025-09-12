Kirkov lijes nosio JD Vance. FBI objavio snimku osumnjičenog. Vidi se kako bježi iz kampusa

TRAŽE SMRTNU KAZNU

Na konferenciji za novinare koju su zajedničkim snagama održali guverner države Utah Spencer Cox, uz pomoć FBI-ja (uz nazočnost direktora Kasha Patela), prvi je put podijeljen i video osumnjičene osobe, odnosno "osobe od interesa" u istrazi oko atentata na Charlieja Kirka.

Guverner države Utah Spencer Cox rekao je da prikazuju ove informacije kako bi "dobili pomoć javnosti" u pronalaženju "zlog ljudskog bića". Naglasio je i kako traži smrtnu presudu za ubojicu.

Foto: CHENEY ORR/REUTERS

Na videu se vidi figura odjevena u crno kako trči preko krova do ugla zgrade, gdje se spušta preko ruba pa na travu ispod, prije nego što odu do obližnje ceste i nestane u šumi.

Vlasti kažu da je osumnjičenik nosio sunčane naočale, Converse cipele i "prepoznatljivu" crnu majicu s američkom zastavom i orlom.