Obavijesti

News

Komentari 0
STEŽE SE OBRUČ

Kirkov lijes nosio JD Vance. FBI objavio snimku osumnjičenog. Vidi se kako bježi iz kampusa

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Kirkov lijes nosio JD Vance. FBI objavio snimku osumnjičenog. Vidi se kako bježi iz kampusa
Foto: FBI/REUTERS

Na događaju na sveučilištu Valley u američkoj saveznoj državi Utah upucan je američki desničarski politički aktivist, autor i voditelj Charlie Kirk. Kasnije je preminuo u bolnici. Steže se obruč oko ubojice

FBI je objavio snimku ubojice.  

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Live
Sortiranje događaja
TRAŽE SMRTNU KAZNU

Na konferenciji za novinare koju su zajedničkim snagama održali guverner države Utah Spencer Cox, uz pomoć FBI-ja (uz nazočnost direktora Kasha Patela), prvi je put podijeljen i video osumnjičene osobe, odnosno "osobe od interesa" u istrazi oko atentata na Charlieja Kirka.

Guverner države Utah Spencer Cox rekao je da prikazuju ove informacije kako bi "dobili pomoć javnosti" u pronalaženju "zlog ljudskog bića". Naglasio je i kako traži smrtnu presudu za ubojicu.

24sata
Foto: CHENEY ORR/REUTERS

Na videu se vidi figura odjevena u crno kako trči preko krova do ugla zgrade, gdje se spušta preko ruba pa na travu ispod, prije nego što odu do obližnje ceste i nestane u šumi.

Vlasti kažu da je osumnjičenik nosio sunčane naočale, Converse cipele i "prepoznatljivu" crnu majicu s američkom zastavom i orlom.

VANCE NOSIO LIJES

Potpredsjednik SAD-a JD Vance nosio je lijes Charlieja Kirka nakon što je u četvrtak iznesen iz pogrebnog vozila u Salt Lake Cityju, a zatim ga je, zajedno s povorkom prebacio u avion Air Force Two koji je zadužen za transport američkih potpredsjednika.

24sata
Foto: THOMAS MACHOWICZ/REUTERS

Na letu je, kako donose američki mediji, bio i sam Vance, zajedno sa suprugom ubijenog Kirka, njihovom dvoje male djece i roditeljima, koji su uz povorku nijemo promatrali čin. Sprovod bi trebao biti idući tjedan, a predsjednik Donald Trump najavio je da će doći. 

24sata
Foto: THOMAS MACHOWICZ/REUTERS
UBOJSTVO KIRKA

Na događaju na sveučilištu Valley u američkoj saveznoj državi Utah upucan je u srijedu američki desničarski politički aktivist, autor i voditelj Charlie Kirk. Kirk je bio blizak prijatelj Donalda Trumpa.

Kasnije je Kirk (31) preminuo u bolnici. Steže se obruč oko ubojice. Policija je objavila fotografije i snimku na kojoj se vidi kako bježi s mjesta atentata.  

Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025