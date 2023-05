Kiša i grmljavinsko nevrijeme obilježit će vikend: Na snazi meteoalarm za cijelu obalu

Promjenljivo, mjestimice s kišom te pljuskovima praćenim grmljavinom bit će u subotu, prognozira Državni hidrometeorološki zavod. Oborina će biti češća u drugom dijelu dana, a lokalno će pasti veća količina kiše, osobito u Dalmaciji.

Foto: meteo.hr

Puhat će slab do umjeren jugoistočni i južni vjetar. Na Jadranu umjereno i jako jugo.

Najniža jutarnja temperatura bit će od 7 do 12, na Jadranu od 9 do 14 °C. Najviša dnevna od 16 do 21 °C, u gorju niža.

Za područje cijele Jadranske obale upaljen je žuti meteoalarm zbog grmljavinskog nevremena, što znači da je vrijeme potencijalno opasno.

Foto: meteo.hr

A kiša će padati i ostatak vikenda kao i ponedjeljak i utorak. Bit će promjenljivo i nestabilno povremeno s kišom i pljuskovima s grmljavinom, osobito u nedjelju i utorak kada mjestimice može biti i obilnije oborine. Na Jadranu će puhati umjereno i jako jugo, u utorak na sjevernom dijelu bura. Temperatura zraka bez veće promjene.

Foto: meteo.hr

