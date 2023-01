Kiša, kiša i još malo kiše: Za jug sutra izdan crveni alarm, snijeg u četvrtak moguć i u nizinama

Promjenljivo oblačno s povremenom kišom, uglavnom na Jadranu i uz njega gdje će biti obilnija i praćena grmljavinom. U gorskim će područjima biti susnježice i snijega, osobito u višem gorju. Umjeren, na Jadranu i u gorju jak jugozapadni i južni vjetar popodne će postupno slabjeti. Najniža jutarnja temperatura od 2 do 7, u Gorskom kotaru ponegdje niža, a na Jadranu od 7 do 12 °C. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 10 do 15 °C, u gorju niža, prognoza je DHMZ-a za sutra.

Foto: Miroslav Lelas/PIXSELL

Za srednju i južnu Dalmaciju izdano je crveno upozorenje zbog olujnog vjetra koji je i danas zaustavio trajektne i katamaranske linije. Za ostatak obale izdana su narančasta i žuta upozorenja zbog vjetra, grmljavinskog nevrijemena te jake kiše.

Foto: Dino Stanin/PIXSELL

U srijedu će oborina osobito biti u gorskim predjelima, i dalje uz jugozapadnjak, te malo toplije, a u četvrtak uz sjeverni vjetar hladnije, mjestimice s kišom i snijegom, koji neće padati samo u gorju nego i u nekim nizinskim područjima.

Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

Na Jadranu će i dalje padati povremena kiša uz jugo i jugozapadnjak, a u četvrtak će na sjevernom Jadranu zapuhati bura. Oborine lokalno mogu biti obilnije, posebice prema jugu.

