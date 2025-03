Kiša ne prestaje padati! Izlila se rijeka Vučica, voda stigla do kuća: Hitno evakuiramo ljude!

DHMZ izdao upozorenje: Stižu velike količine kiše, izgledan je porast vodostaja

Foto: Matko Begovic/PIXSELL

Kiša i dalje pada u Hrvatskoj i susjednim zemljama. Nakon nekoliko kišnih dana, nastavlja se oborinska epizoda uz dotok vlažnog zraka u sklopu ciklone koja se od južne Italije vrlo sporo premještala u Jadransko more. Prizemna ciklona će se tijekom petka i subote postupno popuniti, no na vremensku situaciju će utjecati visinski ciklonalni vrtlog koji zahvaća Jadransko more, Balkanski i južni dio Apeninskog poluotoka i u sklopu kojeg će nam nastaviti pritjecati zrak bogat vlagom.

Više pročitajte OVDJE.