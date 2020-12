Kitarović o mjerama: Žalosno je što smo djecu i mlade poslali s igrališta u kina i šopng centre

Najbolje bi bilo da su mjere prilagođene pojedinim prostorima, ali to je u ovako kratkom vremenu nemoguće izvesti, rekla je bivša predsjednica i složila se sa Zlatkom Matešom da je trebalo dopustiti dio sportova

<p>Žalosno je da smo djecu i mlade s igrališta poslali u kina i šoping centre. No, mjere moraju biti balans između zdravlja i gospodarstva. Godinama sam upozoravala da se hrvatsko gospodarstvo ne može oslanjati prvenstveno na turizam jer on previše ovisi o vanjskim čimbenicima na koje ne možemo utjecati. Da ljetos nismo dozvolili otvaranje, ne znam što bi bilo. Moramo izdržati još nekoliko tjedana i razmišljati dugoročno, rekla je Kolinda Grabar Kitarović za N1. Komentirajući mjere, bivša predsjednica rekla je da ima nelogičnosti i da su se počele mjere politizirati. </p><p>- Najbolje bi bilo da su mjere prilagođene pojedinim prostorima, ali to je u ovako kratkom vremenu nemoguće izvesti. Ono što je rekao g. Mateša, istina je, tenisači primjerice i sportovi koji nisu kontaktni, mislim da bi trebali biti dopušteni - rekla je.</p><p>- Kad sam rekla politizacija, često se političari odnose na segmente mjera za koje misle da će njihovo biračko tijelo reagirati. Najveća lekcija pandemije je da nam je potrebna solidarnost prije svega. Neki su skeptični prema virusu, na trenutke i ja tako pomislim, čemu ovo sve, zatvaranje, ali onda se javi unutarnji kompas i moralne vrijednosti da moramo brinuti o onima koji su ugroženi virusom - kaže i dodaje da je virus nepredvidiv i da mjere neće djelovati ako se nećemo ponašati odgovorno.</p><p>Stožeru vjeruje, uz zadršku da svatko radi greške. Misli da su opterećeni i da moraju balansirati s brojnim zahtjevima te da im ne bi bila u koži. Komentirala je i kažnjavanje kršenja mjera te rekla da bi bilo dobro kad bi postojao konsenzus u Saboru, ali da treba razmišljati što je najbolje za državu, zdravlje i gospodarstvo.</p><p>- Ne bi trebalo slati zbunjujuće poruke, nažalost događa se i među stručnjacima. Neki govore o koroni kao o nečemu što stvara pritisak, a neki odmahuju rukom i govore da je ovo bolest kao svaka druga. Njezina nepredvidivost je u svemu najteža. Kažnjavanje može pridonijeti tome, ali nadam se da se kao društvo nećemo spustiti na razinu da moramo kažnjavati, cinkati, da ćemo pokazati odgovornost čak i ako smo skeptični, jer drugi se boje bolesti i nekima život može biti ozbiljno ugrožen. Kakve god mjere bile, one su najbolje što u ovom trenutku imamo - rekla je bivša predsjednica koja ne bi prijavljivala tulume, ali bi voljela da je više prijavljivanja nasilja u obitelji.</p>