Andrija Klarić otvorio je teretanu unatoč odlukama Nacionalnog stožera, a iako se nalazio u pritvoru, naposljetku je pušten. Obratio se medijima ispred svoje teretane.

- Većini je bilo vrlo neugodno što mi to moraju raditi. Kad sam objavio inspektorici da unutra radim i online treninge, ona mi je rekla da ne može ni to, zatvorena mi je cijela teretana. Vidim joj suzu u oku, ali piše ono što mora pisati. Državno odvjetništvo je bilo pristojno, normalno, primijetio sam da me pitaju jer tako zakon kaže, ali imam dojam da baš i ne podržavaju to što rade. To je moj osobni dojam. Zaključujem da nije problem u onima kojima izvršavaju zakon, već u onima tko ih donosi, a mislim da svi znamo tko zakone donosi i proglašava. I dalje ne mislim da sam nešto loše učinio, opet bih ponovio istu stvar, no neću je ponoviti jer je sad Državni inspektorat zatvorio objekt - rekao je Klarić.

- Ne trpimo svi istu krizu, mi smo krizu osjetili. Ta diskriminacija... Ustavom je zagarantirana ravnopravnost. Zvuči kao da šaljem političke poruke, ali politika je za ovo kriva. Zdrav sam, jeo sam uglavnom sendviče, ali eto, ekipa je stvarno bila super - rekao je Klarić.

- Očekivao sam da će više ljudi otvoriti, ali kad imate 51 godinu prestajete očekivati stvari - rekao je Klarić.

- Nije važno jesam li u pravu ili nisam, zakonski nisam sigurno, ali mislim da je to razumno što radim i da to treba biti model ponašanja u životu uvijek. Znamo svi da je puno zločina napravljeno po zakonu kroz povijest. Ako se sami ne odlučimo to promijeniti, neće nam to ništa promijeniti. Onaj tko je spreman slobodu dati za sigurnost, nije zaslužio ni jedno ni drugo. Kad nepravda postane zakon, otpor postane obaveza. Za ružne stvari nisu krivi zločesti ljudi, nego dobri koji to nisu spriječili. Stoga moramo učiniti sve da ih spriječimo. Stoga vas sve pozivam na prosvjed u 10 sati, da nas podržite i da pošaljemo poruku Vladi - rekao je Klarić.

Pozvao je premijera na ostavku i rekao da prepusti svoj posao nekome drugome, a otkrio je i kako još nije dobio kaznu.

- Hoće li dalje biti pokrenut postupak i podignuta optužnica, to ne znam. S obzirom da ne smijem raditi, pozabavit ću se time da osvijestim što veći broj ljudi da nam se pridruže. Da se mogu baviti svojim poslom, bavio bih se, ali oni mi ne daju da se bavim svojim poslom, pa eto - rekao je Klarić.

- Policija je tražila 30 dana istražnog zatvora, no inspektorica je zapečatila objekt. Ja sam bio spreman 30 dana ići u zatvor i jesti 30 dana na račun države, to još nikad nisam imao pa eto - zaključio je.

Njegov odvjetnik Gordan Marović dao je izjavu medijima.

“On to shvaća kao borbu ne samo za svoju pravdu, nego kao borbu za sve. Po njegovom, a citiram ga sada, on smatra da je bilo dosta se ljudi ne bore za svoja vlastita prava”, ističe.

Kaže da se ne može širiti nešto što sam nemaš, misleći pritom na zarazu koronavirusom. “To je jedan paradoks. Svi koji su trenirali, svi troje koji su bili tamo, svi su preboljeli korona virus. Andrija je jučer primijenio iste one mjere koje se primjenjuju na sudu, dakle, mjerio je temperaturu, svima je utvrđeno je li im izrečena kakva mjera. On sve te ljude osobno poznaje, nikome nije izrečena mjera samoizolacije. On osjeća nepravdu, da mjere nisu ravnomjerno raspoređene za sve”, kazao je Klarićev odvjetnik.

“Pravo na rad je pitanje osobnih sloboda i ljudskih prava. Ustav garantira pravo pred zakonom, a vidimo da nisu svi pred zakonom jednaki, jer jedni mogu raditi, drugi ne mogu”, dodao je.

“Pitanje je i same učinkovitosti mjera. Imamo eminentne znanstvenike, poput akademika Radmana koji je osporio učinkovitost tih mjera i gospodina Bakića (ni Radman, ni Bakić nisu epidemiolozi, op.a.) koji je to sve statistički obradio. ne postoji uzročno-posljedična veza između pojedinih mjera koje Stožer propisuje i samog širenja virusa i to je ono što Andrija cijelo vrijeme prigovara i ukazuje”, kazao je Klarićev odvjetnik.

Na novinarsko pitanje zašto je to učinio s obzirom na kazne i da je to napravio sam, Marović je parafrazirao Neila Armstronga: “Ovo je mali korak za Andriju, veliki za Hrvatsku. Netko je konačno stavio svoje osobne interes ispred interesa društva.”