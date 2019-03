Klaudiju izronili BMW iz mora: Ukrali su mi ga prije 10 godina

- Znao sam da mi je auto tamo, ali nisam imao novca za izvlačenje - rekao je Klaudio. Njegov BMW 524, koji je ukraden prije deset godina, u petak su na morskom dnu, na devet metara dubine, u zadarskoj luci Gaženica, pronašli radnici.

POGLEDAJTE VIDEOVIJESTI:

[video: 1204838 / Video vijesti 05.03.2019. Policija pronašla BMW u moru kod Zadra koji je nestao prije 10 godina. Počela sječa šuma na Marjanu. Ksenija Topolovčan osuđena na 10 godina zatvora i 3 godine liječenja od alkoholizma.]

Kako doznajemo, za izvlačenje iz mora bila je zadužena splitska tvrtka Pomgrad Inženjering, a nakon što su to napravili, pozvana je policija, kako bi još jednom provjerila broj sašije i službeno potvrdila tko je vlasnik automobila.

Klaudio Sikirić u subotu nije znao da su mu izvadili automobil. Čim smo mu to prenijeli, pojurio je u Policijsku upravu po limenog ljubimca. Međutim, policija još nije bila gotova s provjerama te mu ga nisu mogli isporučiti. Rekli su mu da ponovno dođe u ponedjeljak te je s nestrpljenjem čekao početak novoga tjedna.

Foto: Dino Stanin/PIXSELL

Auto su mu, naime, ukrali u siječnju 2009. godine u Bibinjama kraj Zadra. BMW, koji je platio oko 30.000 kuna, bio je parkiran u velikom dvorištu obiteljske kuće, a ukraden je pod okriljem noći. Drski lopov je tijekom krađe, priča nam Klaudio, imao i manju prometnu nesreću udarivši autom u jedan od zidova u dvorištu, pa mu je tako otpao prednji branik.

- Probudio sam se ujutro i izašao na dvorište. Skužio sam da mi nema auta, ali sam prvo pomislio da me netko zeza. Tad sam vidio razbijene dijelove auta u dvorištu i shvatio da se radi o krađi, pa sam odmah pozvao policiju - rekao je Sikirić.

Krađa limenog ljubimca ga je jako pogodila.

- Bilo mi je jako žao, ipak je to bio super auto. Imao je kožna sjedala, klimu i bio turbodizel, a jurio je i više od 200 km/h. Ja i prijatelji smo se često voljeli ludirati u njemu - ističe Sikirić. Tvrdi da je nekoliko mjeseci nakon krađe saznao da mu je auto u luci Gaženica, a ističe da su policijski ronioci tijekom očevida, iz auta koji je bio u moru, uzeli otiske prstiju. Kako im je to uspjelo pod moram, ostaje nepoznanica, no Klaudio tvrdi da je kradljivac kažnjen, što u utorak nismo bili u mogućnosti provjeriti preko pravosudnog sustava.

Iz tvrtke koja je provodila radove objasnili su nam kako je izgledao postupak izvlačenja olupine s dna mora.

Foto: Dino Stanin/PIXSELL - Prilikom tih podmorskih iskopa koje smo provodili u Gaženici, ronilačkim pregledom je utvrđeno da se na morskom dnu nalazi vozilo. Prije nego što smo zakačili vozilo, naši ronioci su se prvo morali uvjeriti da se nitko ne nalazi u autu. Nakon što smo utvrdili da je auto prazan i da nema nikoga unutra, zakačili smo ga trakama koje služe za vađenje olupina i s pomorskom dizalicom ga izvukli na kopno. Nakon toga smo pozvali investitora i zadarsku policiju da smo naišli na olupinu prilikom iskopa te zatražili da se pobrinu za auto, odnosno da ga uklone s gradilišta jer je u zoni naših radova - rekao nam je Ante Milačić, glavni inženjer gradilišta.

Iako mu je drago što su auto izvadili s dna mora, Klaudio na lude vožnje s prijateljima sad može zaboraviti. Taj nekoć pravi ljepotan, donedavno je mogao zabavljati samo hobotnice i ribe, koje su se kroz njega sigurno provlačile.

- Sretan sam što sam ga vidio posljednji put, pa makar i ovako upropaštenog i nagrizenog od morske soli. Međutim, s njim sad mogu jedino u staro željezo - sjetno je zaključio Sikirić.

Tema: Hrvatska