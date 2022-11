Klementina povraćala nakon izricanja presude, Kostovski urlao: 'Moja savjest je čista!'

Sud u Skopju objavio je danas presudu za slučaj ubojstva hrvatskog rukometaša Denisa Tota. Anđelo Gjorgievski osuđen je na 18 godina zatovora jednako kao i drugooptužena Klementina Lefkovska. Trećeoptuženi Andrej Kostovski osuđen je na 16 godina zatvora.

Majka Andreja Kostovskog, jednog od osuđenih za ubojstvo hrvatskog rukometaša Denisa Tota ispred noćnog kluba u Skopju, jecala je na sudu zbog visoke zatvorske kazne izrečene njezinom sinu.

Trećeoptuženi Kostovski osuđen je na 16 godina zatvora, dok su ostali napadači, prvooptuženi Angelo Georgievski i drugooptužena Klementina Lefkovska dobili po 18 godina zatvora.

Na visoku kaznu reagirala je i Lefkovska koja je tražila da je odvedu na WC gdje je povraćala. Georgievski je pak dobacivao sutkinji.

"Izbacit ćeš me iz sudnice, zar ne? Pritvor se nastavlja", rekao je sutkinji Eleni Ilievskoj Josifović koja je čekićem kucnula o stol kako bi smirila atmosferu.

"Smiri se", rekao mu je odvjetnik, a on je odgovorio: "Što da se smirim?".

Majka trećeoptuženog Andreja Kostovskog se rasplakala. Kostovski se nakon završetka suđenja obratio majci: "Čist sam pred Bogom, nisam nikoga ubio. Moja je savjest čista. To je zbog publiciteta, znamo pod kojim okolnostima. Ne brini, mama, sve je u redu."

Reagirala je i Klementinina majka. "Kakva je to pravda? Što je ovo?" pitala je. Dio osuđenih je tijekom stanke izveden iz sudnice zbog negodovanja i komentiranja. "Ah, Tanja, Tanja, gdje će tvoja duša?" obratio se Anđelo tužiteljici. "Ovo nije ubojstvo", rekla je Klementina tužiteljici i napustila sudnicu.

"Što se tiče mog bijega, to nije istina. Tek kad sam saznao da me policija traži, prijavio sam se sam policiji i priveden sam. Bio sam izgubljen od cijelog događaja, bio sam pod antidepresivima, ali kada sam saznao da me policija traži, došao sam u pritvor", rekao je Angelo Gjorgievski, prenosi portal a1on.

Podsjetimo, Denis Tot je nasmrt pretučen 7. travnja ispred diskoteke Privilege, a troje optuženih do presude su boravili u pritvoru.

Troje okrivljenih izašlo je iz noćnog kluba s Denisom, ušli su u taksi kada je počela rasprava. Potom je Kostovski izašao i Tota izvukao iz automobila.

Počeli su ga udarati, a kada je pao, nisu se zaustavili. Rukometaš je zadobio teške ozljede glave i tijela, uslijed čega je završio u komi, a potom preminuo. U sudnici su optuženi izrazili sućut obitelji, a njihovi odvjetnici ponovno su izjavili da se ne osjećaju krivim.

