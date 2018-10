Kliknuo na krivi link: U školi u Čepinu pustili nacističku himnu

U OŠ Vladimira Nazora u Čepinu, na svečanosti potpisivanja partnerskog ugovora s Goethe-Institutom, domar je zabunom pustio Deutschland, Deutschland über alles - verziju njemačke himne koja se odavno ne koristi jer je povezana s nacističkim režimom i vremenom Adolfa Hitlera.

Da stvar bude gora, himnu je pustio pred predstavnikom njemačkog veleposlanstva Arneom Hartigom i ravnateljem Goethe-Instituta Matthiasom Müllerom-Wieferigom, piše Glas Slavonije.

- Nein, nein, to nije dobra verzija, ugasite to - odmah je uzviknula moderatorica programa iz Goethe Instituta Milka Jurković. Na to je domar odvratio: 'Ali upisao sam kako mi je rečeno. Što nije u redu?'

Malo bolje upućeni bili su vidno šokirani glazbenim izborom. Na svečanosti su osim njemačkih gostiju bili i Dragan Vulin, predsjednik Skupštine Osječko-baranjske županije, Vladimir Ham, gradski vijećnik i predsjednik Njemačke zajednice Osijek, novinari, djeca i učitelji, kao i ravnatelj škole.

Milka Jurković odmah je pustila službenu himnu Njemačke, a program se dalje nastavio po planu i bez prekida.

Okupljenima su se, bez obaziranja na glazbeni incident obratili Hartig i Müller-Wieferig, koji su istaknuli važnost sporazuma s Goethe Institutom, jer čepinski OŠ Vladimira Nazora njime postaje jedna od 50 škola u Hrvatskoj s kojima će surađivati.

'Sigurno nije namjerno. Ne bih više o tome...'

Sporazum je u osnovi dogovor o dugogodišnjem programu PASCH u okviru kojeg će škola u suradnji s institutom staviti veći naglasak na učenje i podučavanje njemačkog jezika kroz redovnu nastavu i projekte.

Novinarka Glasa Slavonije pitala je predstavnika njemačkog veleposlanstva i ravnatelja Goethe instituta kako su se osjećali kada je počela svirati sporna himna.

- Sigurno nije bilo namjerno, ispričali su se i to je najvažnije. Ne bih više o tome - kazao je predstavnik veleposlanstva Hartig, a s njim se složio i ravnatelj instituta.

Nešto burnije je reagirala Milka Jurković, koja je na pitanje novinarke prepoznaje li o kojoj je verziji himne riječ i misle li se zbog toga ispričati okupljenima odgovorila:' Zato ste vi došli, da to pišete?! Ako nećete pisati o PASCH programu, bolje idite.'

Zbog incidenta se ispričao ravnatelj škole Ilija Pavić i izrazio 'duboko žaljenje zbog nesretne situacije'. Rekao je kako je domar 'vjerojatno na YouTubeu kliknuo na pogrešan link'.

Tema: Hrvatska