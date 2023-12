Klinika za tumore ide u obnovu: 'Imat će garažu, park i zeleni krov, a staru zgradu će srušiti'

Zagrebačka Klinika za tumore, dio KBC-a Sestre milosrdnice (Vinogradska) ide u rekonstrukciju nakon potresa, najavilo je vodstvo bolnice na današnjoj konferenciji za novinare, u društvu ministra zdravstva Vilija Beroša. Pohvalili su se i kraćim listama čekanja u bolnicama općenito, kao i činjenicom da u Klinici za tumore liste čekanja na operaciju onkoloških pacijenata više uopće nema.

Plan obnove Klinike, koja liječi trećinu svih onkoloških bolesnika u Hrvatskoj, podrazumijeva gradnju potpuno nove A zgrade, one koja gleda na Prilaz baruna Filipovića, budući da je lijeva zgrada novijeg datuma. Stara, desna zgrada, sagrađena je za potrebe općine Črnomerec 1955. godine, kasnije je pretvorena u bolnicu. Čak i da se ide u njenu potpunu obnovu, bez rušenja, i dalje ne bi mogla zadovoljavati najnovije standarde zdravstvene infrastruktire, istaknuto je jučer. Nije ju moguće statički funkcionalno ojačati. Nova zgrada imat će 23.800 četvornih metara umjesto dosadašnjih 8.200, i dalje će biti peterokatnica, no sad i s tri podzemne etaže u kojima će, između ostalog, biti i 150 parkirnih mjesta. Bolnica će dobiti svoj park, zeleni krov, veliki atrij, nove sobe, općenito puno više prostora za pacijente. Nije poznato kad će obnova krenuti, to će se znati tek nakon provedenog natječaja, nakon kojeg gradnja može potrajati dvije godine, kazao je ravnatelj Vinogradske prof. dr. Davor Vagić. Cijena projketa je između 45 i 50 milijuna eura, dodao je.

Bit će to, kako je pojašnjeno, "high-volume" centar za narednih 50 godina, centar s puno većim kapacitetom, ali i centar izvrsnosti koji će pružati najbolje moguće ishode liječenja onkoloških bolesnika. Na prvoj će etaži biti Centar za liječenje raka dojke, gdje će biti objedinjeno sve za liječenje te vrste raka, na katu iznad nalazit će se Centar za karcinom debelog crijeva, na četvrtoj etaži, primjerice, nalazit će se jedinica intenzivnog liječenja, a na vrhu uprava i restoran, zeleni krov, u prizemlju pak edukacijski centar. Ravnatelj Vagić napominje kako za godinu i pol dana lokacija u Vinogradskoj izlazi iz prvog dijela rekonstrukcije te će moći preuzeti dio tereta Klinike za tumore, koja će biti u radovima. U Vinogradskoj je, napominje, gradnja nekih objekata, poput dermatologije i oftalmologije, već poodmakla, došle su do drugoga kata.

Pohvale Vinogradskoj

Što se lista čekanja tiče, Beroš je pohvalio Vinogradsku, napominjući kako su još 23. listopada imali 17 medicinskih postupaka na koje su pacijenti čekali 270 dana, a na današnji dan više nema niti jedan. Dodao je kako cijelo zdravstvo bilježi napredak - druga polovica studenog značajno je bolja u odnosu na mjesec ranije - broj pretraga sa čekanjem duljim od 270 dana pao je za 75 posto. Zadnja dva tjedna konstanta je na 65 takvih pretraga, a mjesec dana ranije bilo ih je oko 300, kazao je Beroš.

- Samo smo od ponedjeljka do danas u Klinici operirali 79 onkoloških bolesnika, a od 1. siječnja do 30. studenog 3.050 karcinoma te još 4.800 manjih operativnih zahvata. Operirane su 1.273 bolesnice s karcinomom dojke, 320 karcinoma debelog crijeva, 188 melanoma i sarkoma i tako dalje, pobrojio je prof.dr.sc. Danko Velimir Vrdoljak, pročelnik Zavoda za kiruršku onkologiju Klinike za tumore. Ovdje se operira čak 45 posto tumora dojke u cijeloj Hrvatskoj, 25 posto karcinoma debelog crijeva i ostalih - sve s dvadesetak kirurga.

- Naš je protokol liječenja jednak onome u Parizu ili bilo gdje drugdje u zapadnoj Europi, rekao je Vrdoljak. Beroš je zaključio kako problema ima - prvenstveno je to manjak kadra u zdravstvu općenito, kao i kvarenje uređaja.

- Osjećam se krivim za svakog tko predugo čeka pretragu, pogotovo onkološki bolesnici, zaključio je Beroš.