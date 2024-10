Ključan iskaz brata optuženog za ubojstvo Danke (2): "Rekao mi je da je u vreći dijete..."

Dalibor Dragijević, brat jednog od dvojice optuženih za ubojstvo djevojčice Danke Ilić (2), 26. ožujka u Banjskom Polju u Srbiji, u iskazu kojeg je dao policiji, rekao je da je Dejan toga dana radio u prvoj smjeni u Vodovodu te je došao kući u 15:30 sati.

Policiji je rekao da je primijetio kako mu se brat čudno ponaša i potom je kasnije na vijestima čuo da je nestalo dijete.

- Koliko se sjećam, 28. ožujka nakon 16 sati, Dejan je svojim Peugeotom 307 plave boje došao kući i tada sam u prtljažniku njegovog automobila vidio bijelu vreću. Pitao sam ga što je u njoj, a on je rekao da se u njoj dijete. Nije mi bilo dobro, pitao sam ga što to radi, kakvo dijete, a on je rekao da su dijete zgazili autom pa pokupili. Tu je bio i naš otac Radoslav Dragijević, on je također vidio vreću - kazao je Dragijević u svom iskazu policiji, do kojeg je došao Telegraf.rs.

'Dejan je rekao da je uzeo vreću s djevojčicom'

Dalibor je naveo policiji da je brata pitao što misli učiniti s vrećom i djetetom, a onda su se dogovorili da ju odnesu u napuštenu kuću na novom Zlotskom putu. Rekao je i da su do tamo otišli automobilom, ostavili vreću u prizemlju kuće i vratili se kući.

- Prije nego je uhićen, Dejan mi je rekao da je uzeo vreću s tijelom iz kuće gdje smo ga ostavili te da ga je prevezao i zakopao negdje u blizini Brestovačkog mosta - zaključio je Dragijević iskaz.

Optužnica za ubojstvo malene Danke još nije potvrđena. Telegraf navodi kako postoji mogućnost da je sud vrati na dopunjavanje.