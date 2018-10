Kobno natjecanje: Djevojka se nasmrt ugušila - palačinkama!

Obitelj 20-godišnje studentice Caitlin Nelson koja je prošle godine preminula tako što se doslovno ugušila u palačinkama podignula je tužbu protiv fakulteta. Naime, u okviru događanja Grčki tjedan na Sveučilištu u Connecticutu, organizirano je i natjecanje u dobrotvorne svrhe u kojem su natjecatelji trebali u što kraćem vremenu pojesti što više palačinki.

- Nakon što je pojela četiri ili pet palačinki, Caitlin se počela gušiti i nekontrolirano tresti - izjavio je jedan od svjedoka za policiju. Jedna studentica medicine prva je primijetila da se nešto čudno događa. Primila je Caitlin, polako ju je polegnula na zemlju i počela joj pružati prvu pomoć.

