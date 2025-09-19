Obavijesti

News

Kod Buzeta su uhitili Ukrajinca (35) zbog krijumčarenja ljudi

Piše HINA,
Foto: Splitska policija

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, 35-godišnji Ukrajinac je u petak uz kaznenu prijavu predan u pritvorsku jedinicu Policijske uprave istarske

Buzetska policija spriječila je još jedan pokušaj krijumčarenja stranaca te su u četvrtak uhitili 35-godišnjeg ukrajinskog državljanina koji je iz koristoljublja prevozio ilegalne migrante do dogovorenog odredišta, izvijestila je u petak istarska Policijska uprava.

Policajci koji rade na suzbijanju krijumčarenja i sprječavanja nezakonitih migracija u Republici Hrvatskoj, u četvrtak rano ujutro su na području Sluma na Buzeštini  zaustavili kombi vozilo čeških registracija, kojim je upravljao 35-godišnji ukrajinski državljanin, a koji je iz koristoljublja prevozio strane državljane do dogovorenog odredišta. 

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, 35-godišnji Ukrajinac je u petak uz kaznenu prijavu predan u pritvorsku jedinicu Policijske uprave istarske, dok se prema stranim državljanima postupa sukladno Zakonu o međunarodnoj i privremenoj zaštiti, dodaju iz policije.

