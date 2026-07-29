Kod Krete ulovio otrovnu ribu napuhaču dugu 50 centimetara: 'Može biti smrtonosna za ljude'

Lokalni ribar kod obale Krete ulovio je jednu od najopasnijih invazivnih vrsta koja se posljednjih godina sve brže širi Sredozemnim morem i izaziva zabrinutost stručnjaka. Riječ je o ribi napuhači vrste Lagocephalus sceleratus, poznatoj i kao srebrnoobrazna riba žaba, koja u svojim organima sadrži izrazito snažan otrov opasan za ljude.

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Ένας ερασιτέχνης ψαράς έπιασε έναν λαγοκέφαλο «τέρας» σε παραλία με δεκάδες λουόμενους, καθώς το ψάρι ξεπερνούσε τα 50 εκατοστά σε μήκος.



Σύμφωνα με το https://t.co/8Q5roJknFW, η παρουσία του τόσο κοντά στην ακτή προκαλεί προβληματισμό, καθώς ο λαγοκέφαλος έχει εξαπλωθεί τα… pic.twitter.com/6Pg3SvZkbK — in.gr/news (@in_gr) July 27, 2026

Ribar Nikos Kurakis izvukao je iz mora kod obale Irakliona primjerak dug oko 50 centimetara. Fotografije i snimke ulova ubrzo su se proširile društvenim mrežama. Iako ova vrsta u Sredozemlju u prosjeku naraste do približno 40 centimetara, stručnjake više od njezine veličine zabrinjavaju njezina otrovnost i brzo širenje, zbog kojeg potiskuje domaće morske vrste.

U Sredozemlje stigla iz Crvenog mora

Riba napuhača potječe iz Crvenog mora, a u Sredozemno je more dospjela preko Sueskog kanala. U grčkim vodama prvi je put zabilježena prije gotovo dva desetljeća, a od tada se sve češće pojavljuje oko Krete, Dodekaneza i u drugim dijelovima Egejskog mora.

Stručnjaci upozoravaju da u Sredozemlju gotovo nema prirodnih predatora koji bi mogli kontrolirati njezino širenje. Zbog toga se razmnožava gotovo neometano i predstavlja ozbiljnu prijetnju lokalnom morskom ekosustavu.

Najveća opasnost krije se u tetrodotoksinu, jednom od najsnažnijih poznatih neurotoksina. Najveće koncentracije otrova nalaze se u jetri, jajnicima i koži ribe. Konzumiranje može izazvati teško trovanje, paralizu, a u najtežim slučajevima i smrt. Zbog toga su prodaja i konzumacija ove vrste zabranjene u Grčkoj i svim državama Europske unije.

Uništava mreže i nanosi štetu ribarima

Riba napuhača predstavlja velik problem i za ribare. Zahvaljujući snažnim čeljustima lako oštećuje ribarske mreže i parangale, a hrani se i gospodarski važnim vrstama riba i glavonožaca.

Morski biolozi sa zabrinutošću prate njezino širenje te upozoravaju da bi daljnje širenje moglo ozbiljno ugroziti autohtone vrste i dodatno opteretiti ribarski sektor.

Kako temperatura mora raste zbog klimatskih promjena, uvjeti za opstanak tropskih vrsta u Sredozemlju postaju sve povoljniji. Stručnjaci stoga smatraju da bi se riba napuhača u budućnosti mogla proširiti još dalje prema zapadnom dijelu Sredozemlja.