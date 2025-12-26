Obavijesti

VELIKA POTRAGA

Kod Varaždina nestala žena (76)

Pozivamo građane da ako imaju korisne informacije o nestaloj, isto dojave na broj telefona 192 ili 372 403, rekla je policija

Varaždinska policija objavila je kako su zaprimili dojavu o nestanku Nade Kaniški, rođene 1949. godine iz Lužana Biškupečkog.

- Ona se prema prijavi, u petak, 26. prosinca tijekom jutarnjih sati udaljila iz kuće te je oko 11 sati viđena kako izlazi iz šume u Lužanu Biškupečkom, nakon čega joj se gubi trag - rekla je policija. 

SRETAN KRAJ POTRAGE U BARANJI FOTO Pronađeni dječak je u dobrom stanju! HGSS: Dozivao je ljude, bilo mu je hladno...'
FOTO Pronađeni dječak je u dobrom stanju! HGSS: Dozivao je ljude, bilo mu je hladno...'

Dodaju kako su po zaprimljenoj prijavi, policijski službenici Policijske uprave varaždinske, njih 15, proveli potragu za nestalom, zajedno sa 30 vatrogasaca, 20 pripadnika HGSS-a, 20-ak mještana i članova obitelji, a u traganje je uključen i pas tragač, uz  korištenje drona, no ista za sad nije pronađena.

- Pozivamo građane da ako imaju korisne informacije o nestaloj, isto dojave na broj telefona 192 ili 372-403 - rekli su iz policije. 

Naglasili su i da je nestala žena u trenutku nestanka bila je odjevena u smeđu jaknu, crne hlače i zelenu zimsku kapu te obuvena u kroksice.

