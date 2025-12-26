Kod Varaždina nestala žena (76)

Varaždinska policija objavila je kako su zaprimili dojavu o nestanku Nade Kaniški, rođene 1949. godine iz Lužana Biškupečkog.

- Ona se prema prijavi, u petak, 26. prosinca tijekom jutarnjih sati udaljila iz kuće te je oko 11 sati viđena kako izlazi iz šume u Lužanu Biškupečkom, nakon čega joj se gubi trag - rekla je policija.

Dodaju kako su po zaprimljenoj prijavi, policijski službenici Policijske uprave varaždinske, njih 15, proveli potragu za nestalom, zajedno sa 30 vatrogasaca, 20 pripadnika HGSS-a, 20-ak mještana i članova obitelji, a u traganje je uključen i pas tragač, uz korištenje drona, no ista za sad nije pronađena.

- Pozivamo građane da ako imaju korisne informacije o nestaloj, isto dojave na broj telefona 192 ili 372-403 - rekli su iz policije.

Naglasili su i da je nestala žena u trenutku nestanka bila je odjevena u smeđu jaknu, crne hlače i zelenu zimsku kapu te obuvena u kroksice.