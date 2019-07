Kod vidjelice se zaista ima što za vidjeti: Plaža je čisti beton

Posjetili smo plažu u Sućuraju na otoku Hvaru koju je bez dozvole izbetonirala i prekrila kamenim pločama međugorska vidjelica Mirjana Dragičević-Soldo.

Tisuće godina star prilaz moru postao je betonsko sunčalište točno ispred njene luksuzne vile koju iznajmljuje turistima, otkrila je Slobodna Dalmacija. Vila nosi isto ime kao i njena kći Veronika. Vidjelica Mirjana se čudila kada smo je jučer nazvaloi da je pitamo zašto je betonirana obala pred njenom kućom.

- Kakva kuća? Koja plaža? Kakvo betoniranje? Prvi put čujem za sve to, nije to istina i ne mislim se sada spuštati na tu razinu i to komentirati - kratka je bila jučer u telefonskom razgovoru međugorska vidjelica Mirjana Dragičević Soldo.

Ipak, u zemljišnim knjigama se jasno vidi da su vlasnici vile ona i njen suprug Marko.

