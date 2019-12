Koga mi lažemo? Stvarni broj birača manji je za pola milijuna

U slobodnim govorima u Saboru zastupnik Vlaho Orepić govorio je o broju birača u Hrvatskoj kojih prema posljednjim podacima ima 3,7 milijuna. On tvrdi da to nije točan broj te da je realni broj birača manji za pola milijuna.

- Koga mi to lažemo - upitao je zastupnik

Napominje kako se broj birača mora korigirati ako želimo korektne izborne procese koji će biti u skladu s voljom naroda. Iznio je svoju računicu kojom je došao do pola milijuna manje birača u RH, što smatra da je realna brojka. Naveo je kako u Hrvatskoj ima 4,141.000 ljudi koji su zdravstveno osigurani.

Od tog broja oduzeo je 20 posto, koliko kaže otpada na maloljetnike, a što je ističe prosjek u EU. Tako je došao do brojke od 3.313.000 punoljetnih ljudi u RH. Od tog broja, navodi, mora se oduzeti minimalno 250.000 fiktivnih glasača te tako dolazi do brojke od 3.063.000 glasača koji realno mogu izaći na izbore u Hrvatskoj. Kad se tom broju pribroje glasači iz dijaspore, njih 150.000, Orepić dolazi do brojke od 3.218.222 glasača.

- Ovaj broj su naša realnost. Zastrašujuće je da ovako varamo vlastiti narod. Stvar je političke volje da se vara na izborima. S tom praksom moramo hitno prekinuti - ustvrdio je Orepić i zatražio od institucija da reagiraju.

Zaključio je kako je izborni proces ugrožen zbog nevjerodostojnog popisa birača. Obratit će se Državnom izbornom povjerenstvu i Koordinaciji za sustav domovinske sigurnosti.