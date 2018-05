Koga vi to je***e? U sabornici više posjetitelja od zastupnika

Izgleda su si zastupnici spojili cijeli tjedan. Danas je u sabornicu došlo više posjetitelja nego zastupnika. Sjednica je bila 'brzinska'. Naime, po utvrđenom rasporedu na raspravi su bile samo dvije točke, a glasovanja nije bilo.

- Sutra tehnički nema glasovanja, najavio je u četvrtak potpredsjednik Sabora Siniša Hajdaš Dončić (SDP), ne iznoseći više detalja o tome.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Iz sabornice u četvrtak ista slika - zastupničke klupe većinom zjape prazne, a u Velikoj vijećnici rotiralo se 20-tak od ukupno 151 zastupnika koje mjesečno plaćamo 2,24 milijuna kuna.

Na dnevnom redu za raspravu bio zakon o kibernetičkoj sigurnosti. Sjednicom je predsjedavao Milijan Brkić (HDZ), a na svojim radnim mjestima u 9:30 stigli su njegovi stranački kolege Ivan Šuker, Josip Borić, Ivan Kirin, Žarko Tušak. U klupama su bili Mostovi Robert Podolnjak, Nikola Grmoja, Hrvoje Runtić te Ivana Ninčević-Lesandrić, Branimir Bunjac Živog zida, HNS-ove Marija Puh i Bernarda Topolko, SDSS-a Milorad Popovac i Dragana Jeckov, SDP-ovci Boris Lalovac, Predrag Matić, Ranko Ostojić, Gordan Maras, Zdravko Ronko, Marija Alfijev te nezavisni Ivica Mišić i Vlaho Orepić.

Prema službenoj evidenciji, u Saboru je jučer bilo 116 zastupnika. Građani se s pravom pitaju, gdje su?

U srijedu u sabornici također nije bilo više od 20-tak zastupnika, a kako nije bilo previše interesa za raspravu, radni dan trajao im je tri i pol sata. Prema evidenciji, dolazak u Sabor u srijedu su prijavila 114 zastupnika. Dio ih je bio na odborima, u uredima ili klubovima. No Bauk je otkrio detalj koji govori kako evidencija dolaska u Saboru ne znači da su ti isti bili na svom radnom mjestu.

Gradonačelnici nisu došli

- Jedan petak vidio sam zastupnika, koji je došao pred Sabor automobilom, ušao u zgradu, evidentirao se, vratio u automobil te otišao - kazao je Bauk. Nije želio otkriti o kojem je zastupniku riječ. Iako je bio u Saboru, nije ga bilo na plenarnoj sjednici, a razlog su, kaže, sastanci i druge obveze. Tvrdi da je dobar dio njegovih kolega, iako možda nisu bili u Velikoj vijećnici, došao na posao. Nije bilo tek pojedinih gradonačelnika, koji su procijenili da im je u tom trenutku važnije biti u gradu koji vode, a dio kolega je, kaže, na službenom putu jer “netko treba predstavljati državu, što najčešće radi opozicija s obzirom da vladajući moraju biti petkom na glasovanju u Saboru”. Mostovi Miro Bulj i Marko Sladoljev nisu bili na početku rada Sabora jer su imali tiskovnu konferenciju. Bulja čudi brojka evidentiranih zastupnika u Saboru, jer ih toliko ne vidi ni u sabornici ni na hodinicima, izuzev petka kad je glasanje.

- Mali je broj zastupnika Saboru i sigurno ih nema 114. Moguće je da neki od njih, koji nisu na odborima ili u uredima uđu kako bi se prijavili i izađu - rekao je Bulj.

Irena Petrijevčanin Vuksanović (HDZ) raskorak između evidentiranih i prisutnih zastupnika objasnila je radom na odborima ili u klubovima. U srijedu je, kaže, bila u Saboru, ali ne i u sabornici. Njezin kolega Ante Babić kasnio je na početak sjednice, jer je bio na polaganju vijenaca na grobu Gojka Šuška povodom 20. obljetnice smrti, a zatim na tematskoj sjednici.

'Kasnio sam zbog prometa'

I on navodi da zastupnici uz plenarnu sjednicu imaju i drugih obveza, no svjestan je da prazne saborske klube bodu u oči građanima.

- Naravno da ima zastupnika, koji ne ispunjavaju svoje obveze, to je njima na dušu - kazao je. Orsat Miljenić (SDP) kazao je da je od jutra bio u Saboru, no ističe da ga nema na raspravama za koje smatra da ne može dati “kvalitetan doprinos”. O polupraznim klupama kaže:

- Ocjena Sabora od 2,1 dovoljno govori. Rad u parlamentu treba biti na savjesti svakog zastupnika – rekao je Miljenić. Milorad Batinić (HNS) na sjednicu je kasnio pet minuta zbog prometa.

Ni aparat za evidenciju ni ispričnice ne pomažu da sabornica bude puna

Na ulazu u Sabor postavljeni su uređaji za evidenciju ulaska i izlaska iz Sabora, gdje se zastupnici evidentiraju iskaznicom.

Foto: 24sata/24sata

Jedna je to od mjera, kojim se kontrolira prisutnost zastupnika na poslu, ali po slikama iz sabornice vidljivo je da ni ona nije rezultirala popunjavanjem zastupničkih klupa. Pitanje je koliko sve to ima smisla, ako je istina da postoje zastupnici, koji u Sabor dođu samo kako bi se evidentirali i potom napuste Markov trg. Podsjetimo, novčane kazne za neopravdan izostanak s posla uvedene su od srpnja prošle godine, a za neopravdani dan zastupnika se novčano kažnjava sa 150 kuna. Kazna im se ne skida s plaće nego od zastupničkog paušala, koji mjesečno iznosi 1500 kuna i ne isplaćuje se tijekom ustavnih stanki u radu Sabora. Tako zastupnici, ako imaju druge obveze, od stranačkih do zastupničkih nadležnom odboru za izostanak trebaju poslati ispričnicu i stvar je riješena. Pune saborske klupe mogu se vidjeti jedino na dane glasovanja, a čim ono završi, bez obzira na nastavak plenarne sjednice, većina zastupnika se razbježi. U četvrtak su objavljene i kažne za izostanke u travnju. Kažnjena je samo Bruna Esih zastupnica Neovisnih za Hrvatsku i to sa 150 kuna.

Foto: Robert Anic/PIXSELL

Pernar: Sudac treba odgovarati za štetu

Sabor je u petak raspravljao o prijedlogu zastupnika Živoga zida Ivana Pernara da umjesto države, sudac odgovara za štetu koju u postupku nanese stranci svojim nezakonitim ili nepravilnim radom.

Pernar kaže kako je cilj njegova prijedloga poboljšanje pravosudnog sustava i veća odgovornost sudaca, poziva se na podatke Europske komisije iz 2016. da je Hrvatska po učinkovitosti, kvaliteti i neovisnosti pravosuđa, na začelju ljestvice zemalja EU, te da je stanje loše i po broju neriješenih predmeta na sudovima.

Vlada je Saboru predložila da odbije prijedlog zastupnika Živog zida, formaliziran kroz izmjene Zakona o sudovima.