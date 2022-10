'Koja je vjerojatnost da u EU i Hrvatskoj nema boljeg od osobe protiv koje se vodi postupak?'

Vlada ipak o pojedinim radnicima brine, doduše, moraju zadovoljavati određene uvjete, moraju joj biti lojalni. Ako je ono što sam jučer pročitao točno, Vlada će dobiti jedan kvalitetan kadar u Končaru i tamo će, bez obzira što se protiv njega vodi kazneni postupak jer je zloupotrijebio položaj i ovlast, savjetovati kako da posluje s HEP-om, trgovačkim društvom u vlasništvu RH jer, eto, očito Horvat za to ima kvalifikaciju, istaknuo je šef SDP-a Peđa Grbin komentirajući informaciju koju je neslužbeno objavio RTL, da je bivši ministar Darko Horvat dobio posao u Končaru kao savjetnik.

'To je jedini čovjek kojeg je policija odvela s ministarske pozicije u pritvor'

Predsjednik Mosta Božo Petrov podsjeća kako se radi o čovjeku kojeg je policija jedinog odvela u pritvor u trenutku dok je bio ministar.

- Da bi danas bio zaposlen u tvrtki čiji su većinski vlasnici Mirovinski fondovi. O čemu mi pričamo? Iz zatvora tamo. Moj pokojni djed ga je tamo zaposlio, nije Andrej Plenković - ironičan je Petrov, koji ističe kako Plenković ne vidi ili očito nema problema s korupcijom.

- Imaju jedino problem kad se ta korupcija otkrije. A svojim poslušnicima brzo nađu zaposlenje i uhljebničko mjesto, to se dogodilo i s Horvatom, čak to više i ne kriju. Toliko o tome da će se Plenković obračunati s korupcijom. On se želi obračunati s onima koji upozoravaju na nju - dodao je.

'Sramota'

Sukus svega se može svesti u jednu riječ, kaže još Grbin, a to je - sramota.

- To je pokazatelj načina na koji HDZ smatra da država treba funkcionirati, to je samo nastavak onog što smo pričali - ako se ukaže prilika da se mazne željezo, maznut će se, ako se pojavi mogućnost da se mazne milijarda kuna iz INA-e, maznut će se. Što je na stolu, to je ponuđeno, to je HDZ i smjer u kojem vodi Hrvatsku - rekao je.

Predsjednica Zeleno-lijevog bloka Sandra Benčić poručuje kako je to još jedan dokaz crony kapitalizma u Hrvatskoj, a kojemu je ključno obilježje da HDZ tvrtke u kojima država ima udio ili privatne koje ovise o državi koristi za smještaj svojih otpisanih kadrova ili onih koji više ne mogu biti na funkcijama zato što su predmet kaznenog progona.

'Koja je vjerojatnost da u Hrvatskoj i cijeloj EU nema pametnijeg i boljeg od osobe protiv koje se vodi postupak?'

- Država je u potpunosti zarobljena od HDZ-a, od razine Vladinih institucija do razine kompanija, pa i potpuno privatnih koje zbog ovisnosti o javnoj nabavi zapošljavaju HDZ-ove kadrove jer ne mogu drugačije opstati na tržištu. Zato u Hrvatskoj niti imamo državu jer je rastočena od HDZ-a, niti imamo tržište jer je zarobljeno od HDZ-a. A za sve tvrde da je po zakonu pa i najgore pljačke u Hrvatskoj. Na kraju će i za INA-u reći da je bilo po zakonu - kazala je zastupnica upitavši koja je vjerojatnost da u Hrvatskoj i cijeloj EU nema pametnijeg i boljeg savjetnika od osobe koja je morala s ministarskog mjesta otići jer se protiv nje vodi postupak.

Nikakvo ovo iznenađenje nije ni za predsjednika Suverenista Marijana Pavličeka.

- To je još jedna priča iz Hrvatske. Treba se pozabaviti činjenicom jesu li ministar Horvat i njegovo ministarstvo tijekom svog mandata na bilo koji način imali poslovne odnose s tvrtkom Končar pa da nije zauzvrat dobrih odnosa dobio taj posao u Končaru. Malo je to sumnjivo jer je riječ o osobi koja je sumnjiva, koja je pod istragom Uskoka i koja će vrlo vjerojatno danas-sutra biti osuđena zbog afera koje je počinila. Treba se pozabaviti činjenicom zašto se ministar Horvat može snaći u vrlo kratkom periodu, a visokoobrazovani, mladi ljudi nam odlaze u inozemstvo dok ovakvi koje Uskok istražuje mogu bez problema naći posao - kaže.

Najčitaniji članci