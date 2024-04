Kojo u Vrbovcu ukrao parkirani bus, našli ga sljedećeg dana pijanog kako vozi kraj Ivanca

Vrbovečka policija je od ponedjeljka tragala za Čazmatransovim autobusom, kojeg je u noći s nedjelje netko ukrao s parkirališta kraj autobusnog kolodvora. Mrcina marke Setra bjelovarskih tablica i duga više od 10 metara doslovno je isparila, a šteta je bila barem 9500 eura. No prvi trag do kojeg su policajci došli bio je poziv iz susjedne PU varaždinske.

- Imamo vaš autobus - rekao je policajac kolegama iz Vrbovca. No tu se priča samo komplicira.

Kako je objavila ta uprava, lopova su otkrili u utorak, dan poslije krađe u 17.30 sati u Ivanečkom Naselju kraj Ivanca. Vozača praznog autobusa zaustavila je redovna kontrola prometa.

- Njime je upravljao 56-godišnjak pod utjecajem alkohola od 2.43 promila, za vrijeme kada mu je ukinuta i oduzeta vozačka dozvola te izrečena zabrana polaganja vozačkog ispita - napisali su iz policije.

Kako neslužbeno doznajemo, radi se o starom znancu policije, sudaca i autoprijevoznika Predragu Kojadinoviću Koji poznatom po krađi 180 kamiona i autobusa.

S obzirom na to da se radi o višestrukom počinitelju prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama, uhićen je i priveden u PP Ivanec. Autobus su mu oduzeli, a nakon triježnjenja su mu prvo ispisali prekršajne kazne. Tek onda su ga predali kolegama iz Vrbovca te je krim istraga još u tijeku.

- Javili su nam da je nađen bus. Nema štete na njemu, osim što je potrošeno gorivo - rekao nam je Damir Pavlović iz Čazmatransa.

Dodao je kako je čuo za 'zloglasnog' Koju te dodao kako im je i prije krao autobuse.

- Ovaj je bio zaključan, no on očito zna kako ga pokrenuti. Niti jedan još nije oštetio. Posao mu ne mogu ponuditi jer mu je vozačka oduzeta i ukinuta - rekao je Pavlović.

Podsjetimo, Kojo je svojedobno dao životni intervju za Mojportal. Ondje je opisao kako je krao te koliko je imao težak život.

- Nije samo Čazmatrans, ima svih vrsta, ali većinom su to kamioni, a ne autobusi. Vi svi pišete autobusi, ali 80 posto toga što sam ukrao bili su kamioni. Imao sam kartice, znao sam kako se tankira, pa ipak sam ja vozač kamiona - smijao se on tijekom intervjua. Na pitanje koliko je tih kamiona i autobusa bilo do sada, rekao je:

- Točan broj stvarno ne znam, ali je sigurno puno više od 100, negdje oko 180 - odgovara on.