Koka gradi valionicu vrijednu 20 milijuna eura u Varaždinu, bit će najmodernija u Europi

Tvrtka Koka, iz sastava Grupe Vindija, predstavila je u ponedjeljak u Varaždinu investiciju vrijednu 20 milijuna eura, najmoderniju valionicu čija je izgradnja započela u srpnju, a završetak radova je planiran za kraj lipnja iduće godine.

Investicija je, kako je istaknuto na susretu s novinarima, financirana isključivo vlastitim sredstvima, a maksimalni godišnji kapacitet valionice biti će 45 milijuna pilića godišnje.

Nova valionica, kako je rekao predsjednik Uprave Koke Stjepan Sabljak, predstavljat će ključnu stratešku kariku njihove integrirane peradarske proizvodnje, osiguravajući vrhunsku kvalitetu i sigurnost proizvoda.

Projekt su u potpunosti samostalno financirali te se nadaju kako će i domaća peradarska industrija dobiti snažniju podršku hrvatskih institucija, posebice jer se radi o industriji koja je, kako je rekao, od strateške važnosti za zemlju.

Foto: Koka

"Hrvatsko peradarstvo apsolutno može osigurati vlastitu samodostatnost peradskog mesa za domaće potrebe, a što se kao proizvodnja hrane pokazalo od strateške važnosti tijekom kriznih razdoblja", istaknuo je Sabljak.

Predsjednik uprave Vindije Nenad Klepač kazao je kako je ova godina jedna od najizazovnijih, a istovremeno i najuspješnijih za Vindiju jer su dokazali svoju sposobnost prilagodbe, otpornosti i inovativnosti.

"Hrvatska prehrambena industrija, a posebno peradarski sektor, pokazali su se kao ključni stupovi samodostatnosti i sigurnosti u lancu opskrbe hranom, posebno u vremenima globalnih poremećaja i neizvjesnosti", istaknuo je.

I Sabljak i Klepač su naglasili važnost ovog projekta za jačanje domaćih kapaciteta proizvodnje peradi, podizanje standarda industrije te povećanje konkurentnosti na tržištu.

Najkasnije u rujnu 2025. početak proizvodnje

Foto: Koka

Projekt izgradnje najveće i tehnološki najnaprednije valionice u Republici Hrvatskoj trenutno je u intenzivnoj fazi građevinskih radova. S površinom većom od 7.000 četvornih metara, od čega je preko 5.000 četvornih metara namijenjeno proizvodnom dijelu, taj objekt, kako kažu, postavit će nove standarde u industriji.

Gradnja je započela u srpnju ove godine, dok se završetak svih radova predviđa za kraj lipnja 2025., a potpuna funkcionalnost opreme i uspostava proizvodnih procesa očekuje se najkasnije u rujnu 2025. godine.

Nova valionica, kao srce integrirane peradarske proizvodnje, bit će opremljena visoko razvijenim digitaliziranim sustavima, čiji će pojedini segmenti biti među prvima te vrste u svijetu. Automatizirani procesi i napredni tehnički sustavi osigurat će preciznu kontrolu svih proizvodnih koraka, što će u konačnici rezultirati poboljšanom kvalitetom i učinkovitošću.

Investicija je, kako je rečeno, u potpunosti usklađena s ciljevima zelene tranzicije Europske unije jer doprinosi smanjenju emisija stakleničkih plinova, optimizaciji energetskih resursa i minimiziranju negativnih utjecaja okoliš.

Na susretu s novinarima je rečeno kako Grupa Vindija kontinuirano ulaže u tehnološki napredne projekte koji postavljaju visoke standarde kvalitete i održivosti te kako ova investicija simbolizira predanost kompanije inovacijama i održivom rastu i razvoju, osiguravajući vrhunske proizvode i doprinoseći budućem razvoju cjelokupne industrije. Kompanija će, kako je istaknuto, i u budućnosti nastaviti postavljati standarde i involvirati inovativne pristupe u industriji.

Na pitanje kako gledaju na najavljene dvije ukrajinske investicije u sektor peradarstva na području Banije (MHP Grupe Jurija Kosiuka koja je vlasnik i Perutnine Ptuj, odnosno Pipo Čakovca te Premium Chicken Company u vlasništvu Andrii Matiukha), Sabljak je kazao kao će od te dvije investicije na kraju biti jedna.

To je, kako je rekao, vrlo precijenjena i prevelika investicija za potrebe Hrvatske i samim time doći će do jedne nekorektne bitke. Hrvatske je mala, a Europa nije za to, dok se Copa-Cogeca (Europsko udruženje poljoprivrednika). i Udruženje peradara Europe (AVEC) također protive takvim velikim, megalomanskim investicijama jer se, kako je rekao, kose s temeljnom EU politikom, a to je zajednička poljoprivredna politika koja ide prema manjima.

Rekao je i kako bi država projekte domaćih tvrtki poput Kokinog u valionicu trebala prepoznati kao strateške, jer proizvodnja hrane je strateška, kako bi sami u svojim rukama imali svoju budućnost.