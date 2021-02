Nakon što su ga pola godine pratili, kostarikanski policajci uhitili su kanadskog Hrvata Miroslava Mikea Aničića (45) ispred njegove kuće u mjestu Boca de Arenal na sjeveru Kostarike.

Učinili su to na zahtjev Hrvatske, koja je za njim izdala uhidbeni nalog i raspisala tjeralicu. On je u rujnu 2018. pravomoćno osuđen na 13 godina zatvora zbog krijumčarenja najmanje 170 kilograma kokaina pa će sad u pritvoru čekati odluku o izručenju kostarikanskog suda. Aničić je uhićen u policijskoj akciji Spiderweb 2011. Nakon što je u Kanadi upao u poslovne probleme, došao je u Hrvatsku i odlučio se posvetiti karijeri međunarodnog dilera. Nije htio raditi na malo pa je okupio ekipu koja je s njim organizirala krijumčarenje kokaina avionima s Bahama.

Prva pošiljku, a riječ je bila o 74 kilograma kokaina koje je Aničić s Nikolom Katićem već 21. siječnja 2011. godine privatnim mlažnjakom dovezao u Zagreb, zahvaljujući Simi Čančaru i njegovim vezama, rasprodana je dilerima iz Zagreba, Istre, Dalmacije, Slovenije, Srbije, BiH i Španjolske. Potom su na Bahamima kupili 101 kg kokaina vrijedan 3,2 milijuna eura. Strpali su ga u zrakoplov i doletjeli u Stuttgart. Drogu su u četiri kofera prebacili u Mercedes, u kojem su se 12. travnja 2011. godine Aničić i njegova tadašnja djevojka Marina Gašpar uputili u Hrvatsku. Uhitili su ih u Austriji u mjestu St. Niclas. U četiri kofera u prtljažniku bio je 101 kilogram kokaina 75-postotne čistoće.

“Ako se ima u vidu da ulična doza sadrži oko 0,2 g čistog kokaina, dolazi se do brojke od 381.679 pojedinačnih doza koje su trebale završiti u prodaji na ilegalnom narkotržištu, tj. ako se uzme da gram ulične doze stoji 400 kn, to je 152,671.600 kuna.

Ili oko 20 milijuna eura. Toliko je moglo biti zarađeno prokrijumčarenom količinom kokaina”, navedeno je u presudi Županijskog suda u Zagrebu.

- Osobno sam upoznao Raula Castra, brata kubanskog predsjednika Fidela. Upoznao sam i bivšeg predsjednika Venezuele Huga Chaveza te panamskog ministra financija, kojemu se ne mogu sjetiti imena, a sa svim tim osobama upoznao me moj poslovni partner David Molina. Molina je izuzetno sposoban poslovni čovjek, a nikad se nije bavio trgovinom kokainom ili bilo kakvim ilegalnim poslovima. Molina je kum jednog od najbogatijih ljudi na svijetu, Carlosa Slima, no David Molina s kojim sam ja poslovao nije onaj David Molina čiju je sliku poslala policija - ispričao je u svojoj obrani Aničić, koji je zbog maksimalnog pritvora prije objave presude napustio Hrvatsku. Njegova desna ruka Nikola Katić bio je pravomoćno osuđen na 10 godina zatvora. No i on je odlučio izbjeći dugogodišnji boravak u Lepoglavi pa je pobjegao iz zemlje. I on je, kao i Aničić, zbog ukidanja istražnog zatvora pušten na slobodu. I za njim je bila raspisana tjeralica te je u prosincu 2019. uhićen u Gibraltaru zbog krijumčarenja 155 kg kokaina vrijednog devet milijuna funti. Hrvatska je zatražila njegovo izručenje.

Osim u zrakoplovima, Hrvati kokain na veliko dovoze i u jedrilicama, teretnim brodovima, jahtama... Skupini uhićenoj još u svibnju 2012. u međunarodnoj akciji Jadera suđenje još nije niti počelo.

Drogu mazali kavom

Akcija je dobila ime po latinskom imenu za Zadar budući da je cijela operacija krijumčarenja kokaina na karipsko-hrvatskoj ruti vođena upravo iz Zadra, a i troje Zadrana na Karibima je palo sa 174 kg kokaina. Akcija Jadera pokrenuta je u listopadu 2011. nakon prvih informacija o organiziranoj skupini krijumčara koje su prikupile hrvatska Sigurnosno-obavještajna agencija i PNUSKOK. Normalno, poslije je bila uključena i DEA. Osumnjičene su više mjeseci tajno pratili, prisluškivali i snimali. U travnju 2012. Zlatko Ugarković Patak iz Zadra je otputovao u Dominikansku Republiku, gdje je, prema saznanjima istražitelja, s visokorangiranim pripadnikom kolumbijskog narkokartela Parra Florentinom dogovorio isporuku kokaina vrijednog osam milijuna eura. Drogu, koja je stigla iz Venezuele, prekrcali su na moru, a kako bi zavarali policijske pse, pakete s kokainom premazali su mješavinom senfa i kave te sakrili u duplom dnu hrvatske jedrilice. No čim su isplovili iz teritorijalnih voda Dominikanske Republike i ušli u vode karipskog otoka Martinika, presrela ih je policija.

Objesio se u ćeliji

Dva skipera zatečena na jedrilici odmah su uhićena, a potom su pali i ostali - jedan u Italiji, četvorica u Dominikanskoj Republici, dvojica na San Martinu te dvojica u Hrvatskoj. Budući da su na paketima sa skupim prahom pronađena tri različita loga, iako svi potječu iz Venezuele, pretpostavlja se kako su u Europi nakon zapljene “kratkih rukava” ostale tri kriminalne skupine. Ugarković se u srpnju 2012., dok je u madridskom zatvoru čekao izručenje Hrvatskoj, objesio u ćeliji.

Lani u rujnu u međunarodnoj akciji Falkuša tri Hrvata iz okolice Šibenika uhićena su s 980 kg kokaina na jahti Majic. Pripadnici španjolske civilne garde presreli su jedrilicu 88 milja zapadno od La Palme. Trio je od tada u španjolskom pritvoru.