Kolakušić o korupciji: U RH se godišnje ukrade 30 mlrd. kuna

Sudac Trgovačkog suda u Zagrebu Mislav Kolakušić krajem ovog tjedna službeno je objavio početak svoje antikorupcijske kampanje u sklopu nedavno osnovane udruge, a u razgovoru za Hinu pozvao je građane da se uključe u borbu protiv korupcije poručivši da nam uzori u tome mogu biti Rumunjska koja je pokrenula postupke protiv više od 30 tisuća ljudi, ali i Srbija gdje se sumnjiva imovina oduzima i prodaje već u prvostupanjskim sudskim postupcima.

Krajnji cilj udruge Antikorupcija je preobražaj Hrvatske u državu s učinkovitim i brzim pravosuđem kao temeljem za oporavak društva, naglasio je Kolakušić.

- Hrvatska je država koja je pokradena i opljačkana. Ukoliko se ne suprotstavimo korupciji na svim razinama i to svim snagama - Hrvatska će nestati. Svake godine u Hrvatskoj se ukrade više od 30 milijardi kuna. Prema istraživanjima agencija, polovica iznosa novca za javne nabave gubi se u korupciji - kazao je Kolakušić u razgovoru za Hinu.

'Hrvatska na začelju svjetske liste u borbi protiv korupcije'

Dodao je da je Hrvatska na samom začelju svjetske liste u borbi protiv korupcije naglasivši i pozitivne primjere drugih zemalja koje, za razliku od Hrvatske, imaju i državne agencije za borbu protiv korupcije.

- Hrvatskoj uzor u borbi protiv korupcije trebaju biti Rumunjska i Srbija. U prvom redu to je rumunjska državna antikorupcijska agencija kojoj je na čelu donedavno bila Laura Kövesi. Nekoliko su je puta htjeli smijeniti, no svaki je put sto tisuća Rumunja izašlo na trgove i nije to dopustilo. Za preko 30 tisuća ljudi - uključivši suce, odvjetnike, ministre pa čak i premijera poveden je postupak zbog korupcije.

I u Srbiji su odlučno krenuli jer se tamo već u prvostupanjskom postupku zbog korupcije oduzima i prodaje imovina. Ako se radi o mafijašima, onda ta imovina ide za dječje vrtiće i domove za nezbrinutu djecu. Ako se u postupku dokaže da nisu krivi, dobit će naknadu štete. No, već u prvom trenutku im se sve oduzima jer inače - korupcija se isplati - kazao je Kolakušić.

Naglasio je da udruga Antikorupcija kojoj je na čelu u zajedništvu s građanima sada počinje pružati pravnu pomoć svima koji nadležnim institucijama žele prijaviti korupciju, ali i kako će u udruzi i obrađivati sve podatke o korupcijskim nedjelima na svim razinama društva.

Kazao je da će građani udruzi Antikorupcija moći dostaviti svoja saznanja o korupciji i korupcijskim djelima, predati podatke ili dokumentaciju kojom raspolažu te pritom dobiti stručnu i savjetodavnu pomoć od pravnika volontera. Moći će se prijaviti i za volonterski rad u udruzi koja je, nakon oglašavanja početka antikorupcijske kampanje, pobudila veliko zanimanje javnosti.

Korupcija se može otkriti samo iznutra

- Udruga je osnovana prije šest mjeseci, no sada krećemo jer smo shvatili da nas građani moraju vidjeti te se oni sada i uključuju. U posljednjih 24 sata čak se 1400 građana učlanilo u udrugu. Cilj nam je potaknuti ljude da vide da nisu sami. Korupciju ne možete otkriti izvana već isključivo iznutra. Dakle, ljudi koji su bili blizu procesa gdje se korupcija odvija - istaknuo je.

- Mi želimo građanima pružiti mjesto gdje će se oni prvo doći savjetovati. Temelj za sve društvene promjene je pokretanje građana, odnosno aktivno uključivanje civilnoga društva u rješavanje problema. Pokretanjem ove građanske inicijative želimo poručiti kako se s korupcijom možemo konačno obračunati - rekao je Kolakušić, rekavši i kako bi za uspješnu borbu protiv korupcije Hrvatska trebala dobiti i nadležnu instituciju po uzoru na one u drugim europskim državama.

- Hrvatskoj je nužna državna antikorupcijska agencija i državna sigurnosna agencija. Zbog čega se u Europi osnivaju takve agencije - zato jer su te agencije uvijek odvojene od politike, za razliku od ministarstava. U Hrvatskoj, pak, borbu protiv korupcije vodi Državno odvjetništvo koje je iznimno vertikalno strukturirano što znači da glavni državni odvjetnik donosi odluku o svemu. Općinski državni odvjetnik ne može ništa pokrenuti, ne postoji samostalnost u radu. Mi moramo stvoriti agenciju, neovisnu od politike, u kojoj će zaposleni imati potpuno slobodne ruke i nitko neće biti izuzet od istraživanja korupcije - zaključio je Kolakušić.