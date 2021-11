- Rekli smo sve što smo trebali, ali učinili nismo. Prvenstveno mislim na broj osoba koje su cijepljene. Mjere su bile preliberalne i slijedi nam veliko opterećenje bolničkog sustava - rekao je u Studiju 4 član Vladina znanstvenog savjeta Branko Kolarić.

Rekao je i kako mu se čini da kod ljudi više nema empatije, piše HRT.

Smatra da u znanstvenoj zajednici ne dolazi do razmimoilaženja jer se svi slažu da su potrebni - cijepljenje distanca i nefarmakološke mjere.



- Hrvatska je, nažalost - mjesto gdje 'fake news' dobro prolaze. To je šteta jer nam to pogoršava epidemiološku situaciju, kazao je odgovarajući na pitanje treba li Gordan Lauc ostati u Znansvenome savjetu.



- Kad čitate neke znanstvene radove naići ćete i na to da je pušenje baš dobro za rak pluća. To su pojedinačni slučajevi. Ne znam koje su namjere i motivi ljudi koji to rade i to definitivno nije stav znanstvene zajednice, kazao je Kolarić.

- Teško je predvidjeti jesmo li na vrhuncu 4. vala jer imamo previše zaraženih i novozaraženih. Sve mjere daju rezultate za dva tjedna. Tako da ćemo i dalje imati visoke brojke. Zahtjevan je posao pred nama, upozorio je Kolarić.

- U bolnicama je 330 ljudi na respiratorima. To je pokazatelj opterećenosti. Osim aparata trebate i ljudi koji će raditi 24 sata i već sad je puno bolnica u problemu. Pitanje je hoće li zdravstveni sustav biti prenapregnut i hoće li svaki pacijent moći dobiti na vrijeme dobiti intenzivnu njegu i respiratoru, kazao je.

Naglasio je kako su svi mladi ljudi koji su preminuli - bili necijepljeni. U starijoj dobi ima i cijepljenih, ali radi se o osobama koje su slabijeg stanja i imaju druge bolesti. Hrvatska ima 2.500 umrlih na milijun stanovnika, a Danska ih ima 500 na milijun, dodao je. Sve su to argumenti zašto se trebamo cijepiti.