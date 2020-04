Kolega, dva metra od mene! I nema švedskog stola za ručak

Život se od ponedjeljka djelomično vraća u normalu, ali novu normalu. Počinje prva od tri faze “otključavanja” gospodarstva i ublažavanja mjera zaštite od virusa, pa se otvaraju i sve ostale trgovine, dakle i odjećom i obućom, kućanskim aparatima, namještajem, koje će morati zadovoljiti mnoge higijenske upute i osigurati držanje razmaka među kupcima. U trgovinama odjećom, preporuka je, ne bi trebalo biti isprobavanja modela. Odjeća će se nositi na probu kući, a ako ne odgovara, kupac će je vratiti u trgovinu, u kojoj će za nju biti organizirana petodnevna “karantena”.

Nema pleksiglasa na terasama

- Dosad nije zabilježen prijenos virusa preko tekstila. Odjeća će se na probu nositi, zapakirana, kući, a ako ne odgovara, na pet dana će ići u za to predviđen prostor u trgovini - rekao je jučer prvi državni epidemiolog Krunoslav Capak. Knjige u knjižarama, koje se isto otvaraju u ponedjeljak, trebale bi biti omotane u plastiku koju se može dezinficirati, no nije jasno kako bi to knjižari trebali stići učiniti preko vikenda jer za tu preporuku nisu ni znali prije. Škole i vrtići, frizeri, kozmetičari, ugostitelji i mnogi drugi svoje epidemiološke preporuke i dalje moraju čekati.

Cappelli garantira da pleksiglasa neće biti. Konobari će nositi maske, pojačana će biti dezinfekcija, pa tako i pribora. Razmak između stolova 1,80 m

Trgovine: sat vremena pauze

Otvaraju se sve trgovine osim onih u trgovačkim centrima. Ako rade dulje od 10 sati, morat će imati sat pauze za dezinfekciju, ostale neće morati...

Sportaši treniraju oprezno

Vrhunski sportaši opet mogu organizirano trenirati od ponedjeljka, na otvorenom, s razmakom od pet metara jer kapljice virusa lete dalje dok trčiš.

U avionu mjere temperaturu

Prve linije bit će uvedene iz Zagreba prema Dalmaciji. Prodavat će manje karata zbog propisnog razmaka, mjerit će ljudima temperaturu na ulasku...

Šišat će samo one s maskama

Za njih uputa još nema. I mušterija i frizer će, kažu sami frizeri, nositi masku, rukavice neće. Morat će paziti na broj mušterija po kvadraturi salona.

Novi režim i u kinima

Morat će prodavati manje karata, radi osiguravanja razmaka i bolje ventilirati prostorije. Vjerojatno će se morati nositi maska, dezinficirati ruke...

Liftovi su kritična mjesta

U liftove vjerojatno neće još dugo moći više od dvije do četiri osobe, ovisno o kapacitetu. Morat će se, kao i sad, pojačano čistiti i dezinficirati.

Restorani rade, ali hoteli još ne

Restorani u hotelima će moći raditi, ali ne i hoteli. Kad se otvore, pitanje je hoće li smjeti imati švedski stol. Prvi kreću hoteli u zabačenijim mjestima.

Trgovački centri zadnji

Otvaraju ih 11. svibnja, devet dana poslije crkava. Nedjeljom i blagdanom radit će samo kiosci, pekarnice i trgovine na pumpama. Radno vrijeme vraća se na staro

U autobuse samo s maskom

U autobusima i tramvajima morat ćemo držati razmak od dva metra, a pitanje je tko će nadzirati ulazak. Preporuka je da u javnom prijevozu imamo masku.

Djeco, pazite na razmak...

Kako osigurati razmak među mališanima u vrtićima i djecom do 4. razreda OŠ? Teško da itko ima odgovor na to...

U Njemačkoj školarci nose maske.

I pedikeri će dezinficirati

Oni su i dosad koristili maske, kape, rukavice, ne mijenja im se puno osim što će morati smanjiti broj mušterija u danu da bi, kao i frizeri, dezinficirali.

Na poslu razmak dva metra

Tvrtke nastavljaju raditi uz preporuku rada od kuće. Tko mora na posao, osiguran mu mora biti razmak od dva metra i maske za sve zaposlenike.

Ručnici na plaži razmaknuti

Ministar turizma Cappelli otkriva nam da na plažama neće biti pleksiglasa nego samo propisan razmak. Neće biti ni brojača za ulazak u more, kako se narod šali.