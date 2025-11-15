Obavijesti

Koliko Hrvatska zapravo troši na svoje branitelje? Evo na što sve ide novac iz proračuna...

Piše Ljubica Gatarić,
Karlovac: Mirni prosvjed branitelja zbog najavljene komemoracije za ubijene srpske rezerviste | Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL, ILUSTRACIJA

NOVI EXPRESS Ukupni izdaci za populaciju mogli bi se kretati oko 2 posto hrvatskog BDP-a, što odgovara cjelogodišnjem izdvajanju države za obranu. Većinu državnih izdataka činile su mirovine...

Hrvatska će u ovoj godini samo za mirovine 80.000 branitelja i pripadnika HVO-a izdvojiti oko 1,2 milijarde eura ili 1,4 posto godišnjeg BDP-a. Koliki su ukupni izdaci za braniteljsku populaciju, nitko ne zna, no mogli bi se kretati oko 2 posto hrvatskog BDP-a, što odgovara cjelogodišnjem izdvajanju države za obranu. Segment mirovina usporediv je s ukupnim godišnjim izdvajanjima za istraživanje i razvoj.

