Kolinda ipak ne želi u Visoku, radit će što više može digitalno

Bivša predsjednica Kolinda Grabar Kitarović odustala je od Ureda u Visokoj 22. Ured joj, kako je rekao sugovornik blizak njoj, u vremenu korone nije više ni potreban te sve planirala rješavati digitalno.

- Kao što se pokazalo u potresu, palača Pongratz u Visokoj ima problema sa statikom zbog klizišta, što je bio i glavni razlog zašto zgrada nije zadovoljavala sigurnosne uvjete za preseljenje ureda predsjednice ni prije pet godina. Točno je da se ozbiljno razmatralo tamo smjestiti ured predsjednice nakon prestanka obnašanja dužnosti, za koji očito postoje radikalno drukčije diplomatske, sigurnosne i druge potrebe od Ureda aktualnog predsjednika, u tri prostorije u jednom kutu zgrade jer zgrada godinama stoji prazna, a za nju se bez prekida plaćaju sve režije (uključujući i grijanje, telefonske linije i wi-fi). Ona je službena državna rezidencija, međutim sva izaslanstva redom odbijaju smještaj u njoj i radije biraju jedan zagrebački hotel- govori nam sugovornik blizak bivšoj predsjednici.

Ističe da sve što je trebalo za taj ured jest krevet zamijeniti stolom i stolicama iz drugog dijela zgrade. I instalirati računalo. Ostalo je, naime, u potpunosti bilo opremljeno. Vlada je, otkriva nam, nudila više lokacija, samostojeće vile i drugo., no u sve je to trebalo ulagati i renovirati, a to bivša predsjednica nije željela, već je ograničila troškove na minimalno, bez službenog vozača i dodatnih troškova, a za to je jedino Visoka zadovoljavala te uvjete.

- S tim da bi se bile koristile samo dvije sobe s predsobljem, a ostatak vile bio bi i dalje na raspolaganju Vladi RH za što god im je potrebno. No, s obzirom na nepredviđene događaje uzrokovane Korona virusom i potresom, ured u Visokoj nije moguć, niti je bivša predsjednica više zainteresirana. Korona je promijenila puno toga, pa i način rada i trenutno joj ne treba reprezentativan prostor za primanje stranih i drugih gostiju. Radi od kuće i bavi se među ostalim pripremama za razne konferencije - trenutno online. Definitivno joj je potrebno održavanje web stranice i društvenih mreža, te riješiti pitanje službene korespondencije koja se mora zaprimati i evidentirati na jednom mjestu kako bi nastavila mnoge uspostavljene kontakte u svijetu i nastavila raditi na dobrobit Hrvatske- nastavlja sugovornik koji se dotaknuo i o. nagađanjima da bi se Kolinda Grabar Kitarović trebala vratiti u domaću politiku.

- A što će biti u budućnosti, to ostaje za vidjeti kad se život normalizira. Nije zainteresirana za povratak u domaću politiku, a ponajmanje želi biti dnevnopolitički komentator. Sigurno će nastaviti raditi u interesu Hrvatske i dovršiti započeto u odnosima s kolegama na međunarodnoj sceni jer bi sve ostalo bilo neodgovorno.U Hrvatskoj ima toliko puno egzistencijalnih problema koje treba rješavati a koje je Korona dodatno zakomplicirala!potrebno je koncentrirati se na budućnost, gospodarstvo, izvoz, radnike koji su ostali bez posla, poduzetnike koji moraju zatvarati obrte, učenike i studente - što će biti s njihovim školovanjem? kako ćemo od jeseni isplaćivati plaće i mirovine? To su neka od pitanja kojima se bavi, čijem će rješavanju pomoći koliko god može svojim doprinosom- zaključio je naš sugovornik.