Kolinda: Putin nije isti čovjek s kojim sam ja razgovarala. Hoću li biti čelnica NATO-a? Prerano je

Svi tražimo od Putina da zaustavi ratna razaranja, povuče snage iz Ukrajine i nastavi pregovore u dobroj vjeri. NATO u ovom trenutku radi jako puno, mislim da su dva ključna elementa iznenadila Putina, Rusiju i ljude oko njega. To je spremnost ukrajinske vojske koja je puno drugačija danas nego 2014. godine kada je došlo do aneksije Krima. Jedan od razloga je što su NATO članice u međuvremenu radile na ekipiranju, obučavanju i osnaživanju ukrajinskih oružanih snaga.

POGLEDAJTE VIDEO: Kika više nije kod Kolinde

Osvrnula se za RTL bivša predsjednika Kolinda Grabar Kitarović u vezi s ruskom agresijom na Ukrajinu. Osvrnula se i na vijest da je ona glavna favoritkinja za nasljednicu Jensa Stoltenberga, kojem je mandat u NATO-u produžen za godinu dana.

- O tome je sad prerano govoriti, ali je dobro da su u ovoj situaciji produljili mandat trenutnom čelniku - naglasila je Kitarović i dodala da se Putin preračunao.

- Mislim da je Putin računao da ćemo biti puno razjedinjeniji. I sada ako gledate njegove ciljeve, on je već u nekoliko koraka postigao neuspjehe. Prvo, htio je pridobiti narod Ukrajine temeljem onih argumenata koje iznosi o denacifikaciji Ukrajine. Ono što je učinio jest da se ukrajinski narod svom snagom bori protiv agresije. Drugo, htio je imati manje NATO snaga na svojim granicama, a postigao je upravo suprotno zato što je NATO podigao stupanj spremnosti i odvraćanja i kroz snage za brzo odvraćanja ali i kroz neke druge programe o kojima će se razgovarati u osnaživanju NATO snaga - rekla je Grabar-Kitarović.

Osvrnula se i o o zoni zabrane leta, što traži Ukrajina.

- NATO ne može osiguravati zonu zabrane leta jer bi to značilo direktno ući u rat i daljnju eskalaciju, to bi za Hrvatsku konkretno značilo da bi i ona bila stranka u tom ratu. U Ukrajini mi ne možemo biti strana u sukobu jer bi to dovelo do potencijalno katastrofalnih posljedica. To je bolna odluka i svi duboko žalimo zbog civilnih žrtava, ali to je u ovom trenutku jedina odluka koja sprječava daljnju eskalaciju, jer NATO ne želi biti u ratu s Rusijom - rekla je Grabar-Kitarović.

Prisjetila se i svog susreta s Putinom u Sočiju, na kojem su, kaže razgovarali o Agrokoru, rafineriji u Bosanskom Brodu...

- Bilo je dosta pitanja u kojima se i nismo slagali, a to su ponajviše dvije točke. To su proširenje NATO-a i prava naših susjednih država na odluku o njihovoj vlastitoj budućnosti. Drugo pitanje je bilo energetike, LNG terminala, gdje je Putin meni pokušao nekim ekonomskim argumentima objasniti zašto taj LNG se ne bi isplatio Hrvatskoj. Međutim moj odgovor je bio upravo strateške prirode i danas vidimo koliko je bitno bilo to osigurati. Ovo što vidim danas, Putin definitivno nije osoba s kojom je razgovarala, no nisam kompetentna komentirati stanje njegove psihe. - kazala je Grabar-Kitarović.

O Zelenskom kaže da nije imala puno prilika s njime razgovarati te da ga je upoznala na marginama raznih međunarodnih događanja.

- Moram reći, kapa dolje, zaista je hrabar. On je definitivno osoba broj jedan u Ukrajini čija je glava ucijenjena. Činjenica da je on tamo djeluje kao iznimno bitan motivirajući faktor za sve u Ukrajini. Oružane snage, dok su civili u tim gradovima, dok imaju motivaciju braniti obitelji, onda su i oružane snage puno uspješnije od onoga tko napada - zaključlila je Grabar-Kitarović.

Najčitaniji članci