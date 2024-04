Kolinda slavi 56. rođendan, zahvalila na čestitkama: 'Sa zrakoplova na zrakoplov...'

Svima vama koji ste me se danas sjetili, velika hvala na lijepim željama i pozitivnim vibrama! Još jedan u nizu radnih rođendana, sa zrakoplova na zrakoplov, na putu, ali uz želje dobrih ljudi kao da je prava rođendanska zabava! Zato uzvraćam najljepšim željama, napisala je na Facebooku bivša predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar Kitarović.

Ona je danas napunila 56 godina. Rodila se u Rijeci 29. travnja 1968. Evo što je napisala u sad već kultnom početku biografije koja je stajala na službenim stranicama dok je bila predsjednica:

"Potječem iz skromnog mjesta Lubarska na Grobniku, u zaleđu Rijeke u kojoj sam i rođena 1968. godine. Tata je želio sina i zbog toga nije pripremio žensko ime. Mama mi je iz inata dala ime Kolinda, po pjesmi koju je pjevušio dok ju je vozio na putu do bolnice".

"Prva uspomena iz mojeg djetinjstva bile su stepenice. Stare, trošne drvene stepenice koje su vodile do prvog kata kuće u Martinovom Selu, na kojem se nalazio naš skromni jednosobni stan. Uspomena na te stepenice obilježit će cijeli moj život, pun izazova, uspona, a ponekad i posrtanja, ali neprestanog uspinjanja. Ponekad lagano, ponekad uz poteškoće, unatoč svim preprekama, unatoč kamenju na putu, bio je to neprestani i kontinuirani uspon. To je postala i moja životna filozofija: svaki je pad novi uspon, nova stepenica", objasnila je.

Nakon što je završila osnovnu školu i tri razreda u Riječkoj gimnaziji, četvrti je završila u SAD-u. Kad se vratila, upisala je engleski i španjolski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu gdje je diplomirala 1993. godine. Tijekom studiranja upoznala je i supruga Jakova.