Kolinda: 'Svugdje u svijetu je isto. Kod žena u politici gleda se najviše izgled, frizura i odjeća'

Susrećemo se s možda malo drugačijim svijetom i s puno više predrasuda, ali kad ste lider morate se boriti. Morate imati viziju, strategiju kako to ostvariti. Ponekad je prednost biti žena jer vas u tom predominantnom muškom svijetu i politici i visokom biznisu pa i sportu lakše pamte i prepoznaju, rekla je u emisiji HTV-a 'Dobro jutro, Hrvatska' Kolinda Grabar-Kitarović. Zajedno je s Vedranom Likan govorila o zastupljenosti žena u političkom i poslovnom svijetu.

- Najčešće kad se susrećemo s publikom još uvijek je fokus na izgledu. Previše je fokus na pojavnosti, a premalo na supstanciji i sadržaju. To dosta frustrira i protiv toga se nastojimo boriti koliko god možemo. Doziranom kampanjom i vlastitim primjerom utire se put drugim ženama - rekla je u uvodu bivša predsjednica.

Kolinda je objasnila kako postoje razlike u tretmanu političarki u Hrvatskoj i svijetu.

- Kad bi se okupile sve predsjednice država i vlada, iskustva koje smo dijelile bila su otprilike svugdje ista. Fokusiranje na izgled, frizuru, težinu, odjeću i sve ostalo što je kod muškaraca puno manje izraženo. Puno pitanja postavljaju koje su rezultat predrasuda kojih ljudi ponekad nisu svjesni. Nažalost, imala sam dojam da me više poštuju u inozemstvu, nego u Hrvatskoj. Mislim da je to općenito karakteristika unutarnje politike. U inozemstvu ne vidim razliku između razvijenih i manje razvijenih država. Jednako su me dočekivali u onim državama koje su moćne i velike, koje imaju visoki BDP, kao i u onima koje su na putu razvoja - rekla je.

Vedrana Likan je istaknula da žene koje preuzimaju samostalnu inicijativu i bore se za svoj glas u svijetu biznisa možda više uspijevaju ukoliko su u manjem okruženju.





- Imamo taj mit staklenog stropa u velikim korporacijama u Hrvatskoj kao i našem okruženju imamo brojne kompanije koje su svjetske i velike i možemo sa sigurnošću tvrditi da je dominantno u upravama i dalje muški sastav, muškarci imaju vodeće pozicije. Glavni razlog je što žene u bilo kojem društvu nose jako puno odgovornosti i društvenim očekivanjima. Mi smo žene i majke, brinemo o najstarijim članovima obitelji, organiziramo i brinemo o školi - rekla je i dodala:

- Kad se i otvori prilika da preuzmemo neku višu poziciju, moramo vagati. Visoke pozicije smatramo velikom odgovornošću tek posljedično se otvara taj osjećaj moći. Muškarci su skloni reći kad dobiju mogućnost uspinjanja po hijerarhijskoj ljestvici-ja to mogu, a žene se uvijek pitaju-hoću li ja to moći.



