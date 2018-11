Kolinda u Berlinu: Hrvatska je lijepa zemlja, ali ima problema

Predsjednica Kolinda Grabar Kitarović održala je govor na Gospodarskom kongresu Süddeutsche Zeitunga u Berlinu.

Na početku svog govora, Grabar Kitarović je pričala o ljepotama Hrvatske, javlja N1.

- Hrvatska se ne svodi samo na prirodne ljepote, nego i na nadarene ljude. Ne samo na nogomet, nego imamo puno ljudi poput Luke Modrića i na drugim područjima. Imamo i Marka Pola, on je rođen na otoku Korčuli u Hrvatskoj. To su ljudi poput Nikole Tesle, koji je Srbin, ali je iz Hrvatske, tu je Mate Rimac, drugi poduzetnici, sportaši, ljudi iz javnog života. Jako sam ponosna na svoju zemlju - istaknula je predsjednica.

Kazala je da je Hrvatska otvorena za poslovanje, ali da ima problema počevši od Domovinskog rata pa sve do problema s birokracijom i gospodarskih problema.

- Nije lako rebrendirati zemlju, Sokrat je rekao da će vas poštovati ako živite ono kako se predstavljate. Brending znači i promjenu zemlje iznutra. Ja želim da ovo bude poticaj na uspjeh Jadranskog tigra, pritom mislim na Hrvatsku - rekla je.

- Uza sve probleme koje imamo zbog različitih okolnosti koje idu od povijesnog aspekta do nedostatka ambicije i truda koji ulažemo u reforme, ipak ostvarujemo veliki napredak. Osobito radimo na poboljšanju investicijske i poslovne klime, kako bismo privukli strane ulagače. Naša je namjera povećati konkurentnost hrvatske ekonomije kako bi Hrvatska postala konkurentna zemlja Europske unije - objasnila je Grabar Kitarović.

Govorila je i o problemima iseljavanja iz Hrvatske.

- Mnogi su mi rekli - kad bih imao bar 1000 kuna više mjesečno, ostao bih u Hrvatskoj. Cilj je postići ekonomski rast i razvoj koji se temelji na robama i uslugama s visokom dodanom vrijednošću i otvaranje novih radnih mjesta - kazala je.

'Bilo bi dobro da Pupovac dođe u Vukovar'

Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović ocijenila je u srijedu svoj dvodnevni boravak na Gospodarskoj konferenciji dnevnika Sueddeutsche Zeitung u Berlinu uspješnim.

„Imala sam vrlo uspješne razgovore s njemačkom kancelarkom Angelom Merkel o otvorenosti Hrvatske za investicije posebice više iz zemalja partnera, Europske unije i NATO-a. A razgovarale smo i o projektu budućnosti Europske unije“, rekla je Grabar-Kitarović novinarima nakon održanog završnog govora trodnevne konferencije.

Ona je istaknula kako je Merkel političarka s „kojom ne dijelimo uvijek potpuno mišljenje ali koju poštujem zbog toga jer je toliko godina u politici“.

Grabar-Kitarović je izjavila kako je tijekom jučerašnje svečane Večere njemačkog gospodarstva osim s kancelarkom Merkel imala prilike razgovarati i s predsjednicom islandske vlade Katrin Jakobdottir i srbijanskom premijerkom Anom Brnabić.

„Naš prvi susret, to moram reći bez obzira na to što će tko reći u Hrvatskoj, je bio izvrstan. Ani Brnabić je jako stalo do budućnosti srbijansko-hrvatskih odnosa i nadam se da ćemo nastaviti u tom pravcu kako bismo rješavali goruća pitanja na području jugoistoka Europe“,rekla je predsjednica Hrvatske.

Ona je napomenula kako bi u svrhu procesa pomirenja bilo dobro i kada bi Milorad Pupovac došao na komemoraciju u Vukovar.

„Ja bih na njegovom mjestu to učinila“, rekla je Graber Kitarović koja je spomenula kako je s premijerkom Srbije Brnabić razgovarala i o projektu obnove željezničke pruge od Zagreba do Beograda.

Ona je govorila i o svom današnjem susretu s predstavnicma njemačkih srednjih i malih poduzeća koji nose najveći dio njemačkog gospodarstva.

„Dogovorili smo neke aktivnosti. Oni će se vrlo rado uključiti u rad mog gospodarskog vijeća a pozvala sam ih da nam daju neke ideja kako bi mogli poboljšati investicijsku atmosferu“, rekla je Grabar-Kitarović.

Ona je je sudionicima Gospodarske konferencije, kako je rekla, pokušala dati do znanja da je Hrvatska puno više od prelijepih krajobraza i talentiranih nogometaša. Također je bilo riječi i o krizi „vodstva“ u Europi.

Hrvatska predsjednica je i rekla kako ima podvojeno mišljenje o ideji zajedničke europske vojske koju podržavaju francuski presjednik Emmanuel Macron i njemačka kancelarka.

„Na znam kako bi to izgledalo s obzirom na to da je većina zemalja članice Europske unije i u članstvu NATO-a. A bojim se i reakcije SAD-a“, rekla je Grabar-Kitarović.