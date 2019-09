Kolinda učenicima na prvi dan škole: 'Vi ste budući premijeri!'

Teta Kolinda, ushićeno je uzviknula djevojčica Maja (7) kad ju je ugledala u holu OŠ Luka u Sesvetama, u kojoj je u ponedjeljak krenula u prvi razred.

Da to nije bilo koja teta, jako dobro zna.

- Znam tko je to, naša predsjednica - kaže pa ponosno dodaje kako ona zna i više od toga.

- Znam ja i pisati, čitati, nešto malo računati. Jako sam uzbuđena i veselim se školi, jedva sam dočekala da krenem. Puno djece već znam pa ćemo se igrati - kaže.

A predsjednica ih je posjetila prvog dana njihove nove avanture i poželjela im puno uspjeha, ali i zabave.

- Tražite da vas se uvijek poštuje, poštujte i vi druge. Budite hrabri i svoji, nemojte se bojati izražavati svoje mišljenje, postavljati pitanja jer nijedno ni glupo i budite dobri prijatelji jedni drugima. Čuvajte jedni druge jer škola nije samo znanje nego i društvo, naša budućnost, a vi ste naši budući vođe, predsjednici, premijeri, možda čak i astronauti - poručila im je predsjednica ispričavši im i priču o sloniću Hortonu.

Prisjetila se i svog prvog dana prvog razreda.

- Bila sam silno uzbuđena i radosna. Škola je naša radost, a znanje najveće bogatstvo. I mogu vam reći iz svog životnog iskustva da što sam više učila, to sam više napredovala - istaknula je.

Ovu školu, istaknula je ravnateljica Marina Sabolović, ove godine pohađa 863 učenika raspoređenih u 39 razrednih odjela, a prvi razred upisalo je 98 učenika.

Posjetila je predsjednica i sesvetske gimnazijalce koje je ohrabrila pričom iz vlastitog iskustva.

- Ja potječem iz vrlo skromnog područja, težačkog područja i govorili su mi da ne idem u gimnaziju, da ću pasti, neću uspjeti. Ali ja sam se zainatila i odlučila da ću dokazati da ja to mogu. I ponajprije sam zahvalna mami i tati, koji su shvaćali vrijednost obrazovanja, posebno moja mama koja je završila samo osnovnu školu, da jedino uz obrazovanje čovjek može nadići sredine i ostvariti svoje snove. Zahvalna sam im što su se žrtvovali da bih ja danas mogla biti ono što želim - poručila je.

Potom se pohvalila i uspjesima svoje djece, posebno kćeri Katarine koja je upisala Harvard nakon srednje škole.

- Jedna djevojčica iz Hrvatske, koja beskrajno voli svoju državu, koja zna da je Hrvatica, danas je upisala Harvard. Ona je i uspješna sportašica, napisala je i knjigu kratkih priča, bila je dobra u svemu i primljena je i na Yale, Stanford i Columbia University. Ne zato što je imala sjajne ocjene, nego je pokazala da je svestrana, da ne brine samo o sebi nego i o svojoj okolini. Iznimno sam ponosna na nju, a bit ću i na svog sina što god izabere, a on uporno želi na FER, ne ide on nikud iz Hrvatske, što je sjajno - istaknula je predsjednica poručivši ovim srednjoškolcima da proširuju svoje znanje što je više moguće, pri tom citiravši dr. Seussa.

- Što više čitaš, to ćeš više znati. Što više znaš, to ćeš više ići u širinu i svijet. Vjerujem da je vaša ambicija što više naučiti, vidjeti svijeta, iskoristiti prednosti EU. Školujte se, učite i negdje drugdje vani, vraćajte se u Hrvatsku i obogaćujte ju svojim novim znanjem jer to mi trebamo. Trebamo vas, nove generacije koje su neopterećene ideologijama, obogaćene znanjem akademske i društvene prirode, budite dobri jedni prema drugima i pazite jedni na druge - poručila je.

Naglasila je i kako će poticati reformu školstva kako bi Hrvatska bila rame uz rame s najrazvijenijim zemljama.